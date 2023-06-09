يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم الثالث من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم الثالث من شهر ذي الحجة

اللهم يا رب إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.

اللهم أرح قلوبهم بلطف عفوك وحلاوة حبك، وأعمر أيامهم بذكرك، واحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائما. ويعتبر هذا الدعاء أجمل دعاء الفجر للأحبة.

يا رب أحببتهم فيك، يارب احفظهم عن معاصيك، يارب اجعلهم يقضون أعمارهم فيما يرضيك، يارب أكرمهم يوم يلاقونك، يارب ثبتهم في الدنيا على الدين، وابعثهم يوم الآخرة من أهل اليمين.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه .

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين.

اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك وصفيك من خلقك ونبي الرحمة على الناس أجمعين وسر رحمتك العظيم وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء والرسل المنزلين المصطفى محمد النبي كاشف الغمة وماحي الظلمة وشمس الضياء وقمر السماء صاحب الذات العلية زائر السماوات العلا مبعوث الحق لإظهار الحق وعلى آل بيته الأطهار وسلم تسليما كثيرا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

تسبيح العشر من ذي الحجة

يستحب في العشر من ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة بالتحميد والتهليل والتكبير.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة