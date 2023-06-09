يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة

اللهم يا رب إنا نعوذ بك من تكدير الصافي نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تغير معاملتك نعوذ بك من عمى القلب وتشتته، وضعفه وسواده نعوذ بك أن يلتبس علينا الحق فنضل أو أن يضيع منا الحق فنضيع اللهم لا تعذب بنا أحداً من خلقك اللهم اجعلنا رحمة لعبادك.

اللهم يا رب إنا نعوذ بك من الجبن نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الذل إلا لك ومن الاحتياج إلا إليك اللهم اجعلنا أعز خلقك بك وأغنى خلقك بفضلك انصرنا على أنفسنا وانصر بنا دينك ارزقنا الفهم عنك والخلوص لك لا تخذلنا ولا تمقتنا.

نسألك ربنا في يوم عرفة يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا ونسألك حنانا من لدنك تطمئن به قلوبنا ونبتهل إليك أن تلق علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك واللهم إنا نسألك أن ترعنا بعينك لا نضيع وأنت رجاؤنا.

يا رب في اليوم التاسع من ذي الحجة نسألك بالذي يرضيك وبه تستجيب لداعيك تيسير الأحوال، نعوذ بك أن يكون فقرنا في ديننا نسألك النفع الذي يصلحنا بطاعتك نسألك بركةالرضا بقضائك والقوة على الطاعة والرضا نسألك مفاجأة المسرات ورحيل الأحزان والمكروهات.

اللهم يا رب لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت.

دعاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مكتوب

اللهم في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مكتوب زدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك زد إيماننا ويقيننا زد طاعاتنا وقرباتنا زد تقوانا وخشيتنا زد حبنا لك وتعلقنا بك زد في ذلنا وخضوعنا لك زد في قربنا منك وأنسنا بك زد في انشغالنا بك، ورغبتنا فيما عندك.

اللهم في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مكتوب أتمم لنا نعمتك وبركتك وفضلك ورحمتك وسترك وعافيتك اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبه من فعل الخيرات الذي يرضيك عنا ويحببنا إليك وحببه إلينا وأعنا عليه ويسره لنا وتقبله منا رب اجعلنا من أحب عبادك إليك وآثرهم عندك.

نسألك ربنا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا ونسألك حنانا من لدنك تطمئن به قلوبنا ونبتهل إليك أن تلق علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك واللهم إنا نسألك أن ترعنا بعينك لا نضيع وأنت رجاؤنا.

اللهم يا رب اجعل لنا في كل لحظة من أيام عمرنا حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك اللهم احفظنا من جميع نواحينا حفظا عاصما من معصيتك هاديا إلى طاعتك اللهم اجعلنا أرضى خلقك بك وأشكرهم لك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك واختم لنا أعمارنا بخير ما تحب أن نلقاك به.

اللهم يا رب إنا نسألك أن تهبنا من فضل جودك السكينة في قلوبنا تهدئ بها روعاتنا وتمتلئ بها قلوبنا رضا بك ولك وعنك وارزقنا الغنى بك والقوة منك والعزة بك والغيرة لك والشوق إليك واملأ قلوبنا فرحا بك وأسعد قلوبنا بحبك ورضاك.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة

اللهم وسّع علينا برحماتك يا رحيم، وارزقنا السّلامة والعافية.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم أنتَ من وضعت حبّهم في قلبي، فلا تريني فيهم مكروها يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا ر ب في هذه الجمعة الطّيبة برحمتك، اللهم لا إله إلّا أنت وحدك، لا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهم أكرم عائلتي بالخير والسّلامة، واجعل لهم سبيلًا للنجاح والتوفيق مع كلّ خطوة.

اللهم ما بين جمعة مضت وجمعة أتت لنا بالخير نسألك من فضلك يا كريم أن تغفر لنا ذنوبنا ما بين الجمعتين.

اللهم استودعناك مع الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة ما أنت به أعلم من الهموم والأحزان.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللهم يا رب يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

دعاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مكتوب