تسريحات شعر رجوة آل سيف 

بالتزامن مع حفل زفاف الآنسة رجوة آل سيف على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نستعرض لكِ أجمل تسريحات شعرها.

تتميزت خطيبة ولي العهد الأردني رجوة آل سيف بجمالها الجذاب ونعومة ملامحها حتى أن إطلالاتها الجمالية بدت طبيعية وبسيطة جداً، استلهمي من كنة الملكة رانيا أجمل موديلات الشعر التي تجمع ما بين الرقي والعصرية لتمنحك الإطلالة الساحرة في صيف 2023.

ولدت رجوة آل سيف 28 أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات، أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.

وتنتمي والدة الآنسة رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن، السيدة عزة، إلى عائلة السديري، وهي من نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري والتي تعتبر إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

وحصلت رجوة آل سيف على تعليمها الثانوي في جامعات المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكوز في عام 2017.

ذهبت الآنسة رجوة خلال سنة دراستها الأولى في رحلة إلى دبي برفقة زملائها وشاركوا في تأسيس إحدى الشركات الناشئة المستدامة، وبعد تخرجها، عملت الآنسة رجوة في شركة تدعى P-A-T-T-E-R-N-S للتصميم ثم عادت إلى المملكة العربية السعودية الرياض للعمل في استوديو التصميم Designlab Experience.

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ما هو برج رجوة خطيبة ولي عهد الأردن؟