البوابة - الحسين و رجوة في أول ظهور لهما بمناسبة عيد الأضحى. بعد حفل زفافهما المبهر الشهر الماضي، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، وحضره نخبة من ملوك وملكات العالم، وزعماء وشخصيات كبيرة، أطل ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، و زوجته الأميرة رجوة الحسين بصورة عفوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشارك سموه الصورة مع رسالة قصيرة، جاء فيها: "مني أنا ورجوة كل عام وأنتم بخير".

وكانت جلالة الملكة رانيا العبد الله قد نشرت قبل عدة أيام رسالة تهنئة لابنها الأمير الحسين، وصورة له على الإنستغرام، وعلقت عليها: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال".

الأميرة رجوة بإطلالة عفوية بمناسبة عيد الأضحى

وبدت الأميرة رجوة عفوية وطبيعية في الصورة ، الأمر الذي أثار إعجاب العديد من المتابعين والمتابعات لصفحات الموضة والمشاهير، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية من دون ماكياج، وبملابس صيفية خفيفة تناسب موسم الصيف الحار. واختارت تي شيرت قطني أبيض نسقته مع قميص باللون الأبيض وطبعات باللون الوردي من العلامة التجارية الإسبانية زارا، وهذه ليست المرة الأولى التي تختار بها الأميرة رجوة قطع ثياب من ماركة الملابس زارا، فقد ارتدت في مناسبة سابقة في العاصمة عمان بدلة باللون الوردي.

وتميزت الإطلالة بأنها كانت خالية تماماً من اي مكياج، ومجوهرات فخمة أو ثياب فاخرة، وهذا يعكس طبيعة شخصية الأميرة رجوة الحالمة والهادئة والقريبة من القلب، والتي رأينها في تفاصيل فستان زفافها الذي حصد إعجاب خبراء ونقاد الموضة.

وعلى ما يبدو فأن الأميرة رجوة تحرص على اختيار إطلالتها بعناية والتي غالباً ما تكون متفقة مع البروتوكولات الملكية التي تحتم على أفراد العائلات الملكية الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل الألوان وطول الفساتين والتنانير وتجنب الموديلات والقصات الجريئة.

يذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية شهدت حفل زفاف وعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/ يونيو 2023 والذي أقيمت مراسمه الرسمية في قصر زهران العامر، واشرف عليها إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، بحضور عدد كبير من الأمراء والأميرات وأصحاب السمو الملكي والشخصيات الرسمية من داخل وخارج المملكة.

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