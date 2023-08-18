شهر صفر هو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، وهو من الاشهر المهمة جدًا للمسلمين، وفي هذا الشهر لا يوجد أعمال محددة تعتبر أفضل من غيرها، وهناك بعض الأعمال الصالحة التي يمكنك القيام بها خلال شهر صفر، وهي:

أفضل الأعمال في شهر صفر

الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والتسبيح تعتبر الأعمال الصالحة في ذلك شهر صفر.

تقديم الصدقات للفقراء والمحتاجين والأيتام في شهر صفر وفي أي وقت من السنة يعتبر عملاً صالحًا.

الصوم خلال شهر صفر، كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي".

يمكنك أن تدعو الله تعالى بالخير والبركة لنفسك ولمن تحب في شهر صفر.

المشاركة في مبادرات اجتماعية ومشاريع خيرية تعود بالفائدة على المجتمع.

زيارة الأقارب والجيران والإحسان لهم.

دعاء شهر صفر لدفع البلاء

يا شَديدَ القُوى ويا شَديدَ المِحالِ يا عَزيزُ يا عَزيزُ يا عَزيزُ، ذَلَّت بِعَظَمَتِكَ جَميعُ خَلقِكَ فَاكفِني شَرَّ خَلقِكَ، يا مُحسِنُ يا مُجمِلُ يا مُنعِمُ يا مُفضِلُ يا لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاستَجَبناهُ لَهُ ونَجَّيناهُ مِنَ الغَمِّ وكَذلِكَ نُنجي المُؤمِنينَ وصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ.

اللهم اجبر خاطري وقني من شر هذا الشهر.

اللهم أصرف عني شر شهر صفر

يارب اختم لنا خير هذا الشهر بالخير والبركة والرزق.

يارب في هذا الشهر المبارك بارك لي في صحتي وعافيتي ومدني بالعمر المديد

اللهم ارزقني السعادة وراحة البال وابعد عن شر هذا الشهر.

اللهم بارك وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

يارب قنى شر وبلاء هذا الشهر واجعل فيه الخير والبركة

اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عن سيئاتنا وابعد عن شر الأيام.

يارب أنك مقلب القلوب ثبت قلبي على دين الإسلام

سبحان الله العلي العظيم ذو الجلال والإكرام اللهم اغفر لأموات المسلمين وكفر عن سيئاتهم، وارزقنا يا رب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم.

اللهم لنا من لدنك رحمة وتوفنا ونحن على دين الإسلام.

يارب ارحمنى برحمتك وقني عذاب القبر وجهنم وكفر عن سيئاتنا

يارب أنك الشديد القوي يا عزيز اكفنى شر خلقك.

مكروهات شهر صفر

التشاؤم منه

التلاعب فيه

خلق الله تعالى السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهراً وقد جعل الله تعالى منها أربعةً، وحرَّم فيها القتال تعظيماً لشأنها ، وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ، ورجب .

صفات مواليد شهر صفر