أجمل موديلات ملابس السباحة من علامة "سيلف بورتريه"

تأسست ماركة "سيلف بورتريه" سنة 2013 على يد المصمم والطالب السابق في مدرسة "سنترال سانت مارتينز" البريطانية، هان تشونغ. وفي فترة وجيزة، استطاعت الماركة أن تثبت نفسها في ساحة الموضة وأن تنافس ماركات عالمية على السجادة الحمراء.

لاقت إعجاب العديد من النجمات مثل بيونسيه، جينيفر لوبيز، أوليفيا باليرمو وأخيرا كيت ميدلتون التي تعتبر هذه العلامة على أنها علامتها الإنجليزية المفضلة.

ويرجع السبب وراء هذا النجاح الباهر إلى رغبة المصمم هان تشونغ في إظهار المرأة بإطلالة مثيرة وجميلة لكن بعيدة عن الابتذال. مع تسليط الضوء على تفاصيل جسم المرأة الأنثوية من خلال استخدام الدانتيل الناعم والكشكشة والخطوط المبهمة والعشوائية التي تعطي الإنسيابية والاناقة المطلوبة لإطلالات المرأة.

و في هذا المقال نقدم لك أجمل موديلات وتصاميم الدار من ملابس السباحة "بيكيني" سواء بقطعة واحدة أو قطعتين.

أسعار مغرية لقطع البيكيني عالية الجودة من علامة سيلف بورتريه:

على الرغم من أن فساتين "سيلف بورتريه" ترتديها أغنى النساء في العالم، إلا أن الماركة استمرت في عرض مجموعاتها بأسعار بعيدة كل البعد عن أسعار الماركات العالمية الفاخرة والخيالية، لكي تناسب ميزانية كل النساء تقريبا وبدون استثناء.

بلغ سعر فستان من فساتين كيت ميدلتون مثلا حوالي 360 يورو، وهو يعتبر من أغلى فساتين "سيلف بورتريه". كما يمكن الحصول عليه بسهولة على مواقع المبيعات في الانترنت مثل Net-A-Porter.

وهذا يدل على أن صيحات الموضة High Street قد تصل في بعض الأحيان إلى معايير الجودة العالمية وترقى إلى أذواق الأنيقات في عالم الموضة. أما بالنسبة إلى أسعار الـ"بيكيني" فقد تصل إلى حد 120 يورو كأغلى فطعة بيكيني كهذه الـ"بيكيني توب" الانيقة باللون الأرجواني والبني.

خامات عالية الجودة لإنتاج أفضل ملابس سباحة وأكثرها راحة

طقم "بيكيني" آخر مميز من علامة "سيلف بورتريه" بقطعتين "بيكيني توب" و "بيكيني بوتوم" باللون اللافندر الانيق واللافت وبتصميم خصر عالي للقطعة السفلية الذي يعطي الجسم انسيابية عالية ويناسب صاحبات القوام الممتلئ ويخفي العيوب وبفضل جودته والخامات عالية الجودة المستخدمة فيه يوفر لك حركة انيقة وراقية.

اما بالنسبة للقطعة العلوية فهي أيضا مصممة بقصة "إيسيميتريكال" أنيقة وبوصلة ذهبية اللون تضفي الكثير من الاناقة إلى إطلالتك الصيفية على البحر.

القطع الواحدة تضمن لك مظهرا مثاليا ومتناسقا

يتوفر في متاجر العلامة المنتشرة حول العالم ومواقع بيع الملابس مثل "فارفيتش" أيضا ملابس سباحة بقطعة واحدة كهذه القطعة الانيقة "سويمسوت" باللون الاخضر ال"باستيل" الصيفي والرائع ليمنحك غطلالة صيفية انيقة وجذابة وملائمة للبحر. وتتوفر هذه القطعة الانيقة على البيع بسعر 150 دولار.