يوفنتوس يقرر الاستغناء عن دي ماريا خلال الميركاتو الصيفي

كشف روميو أغريستي الصحفي المقرب من إدارة يوفنتوس أن النادي الإيطالي قرر عدم تمديد عقد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وبدأ اللاعب بالفعل تقييم الخيارات المتاحة والوجهات المحتملة له الموسم القادم.

وكان أنخيل دي ماريا قد وقع عقد الصيف الماضي مع يوفنتوس لمدة موسم في صفقة انتقال مجانية قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

دي ماريا خارج أسوار يوفنتوس في الصيف

قدم صاحب الـ35 عامًا مستويات متذبذة خلال الموسم الحالي والوقت الذي قضاه في أليانز ستاديوم، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 7 أهداف خلال 38 مشاركة له مع الفريق في كافة المسابقات.

وبحسب صفحة "روميو أغريستي" على فيسبوك، فإن البيانكونيري قرر عدم تمديد عقد دي ماريا لموسم إضافي، وهو ما يعني أن اللاعب سيرحل عن الفريق الإيطالي في يونيو المقبل.

واتخذ اليوفي هذا القرار بناءً على عدة عوامل، أبرزها عمر دي ماريا المتقدم، والأجر الذي يتقاضاه والذي يصل إلى 7 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى عدم الاستمرارية على نفس المستوى في المباريات التي يشارك فيها.

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وبناء على ما سبق، فإن النادي الإيطالي وضع خطة جديدة في التعاقدات القادمة تتضمن استقطاب لاعبين شباب برواتب قليلة، نظرًا إلى أن اليوفي لن يلعب في دوري الأبطال الموسم القادم.

وتبقى لليوفي مباراتان هذا الموسم، الأولى أمام ميلان في أليانز ستاديوم، والثانية خارج الديار أمام أودينيزي، وستكون هذه آخر مواجهتين لأنخيل دي ماريا بقميص نادي يوفنتوس.