وسائل إعلام سعودية: الاتحاد يتعاقد مع كريم بنزيما لموسمين

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الأحد 4 يونيو 2023 أن نادي الاتحاد السعودي توصل لاتفاق لضم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوفه في عقد لمدة موسمين بحسب تقرير قناة الإخبارية السعودية.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن اليوم رسميًا عن رحيل بنزيما هذا الصيف بعد أن أمضى 14 عامًا مع الملكي حقق خلالها 25 لقب في كافة المنافسات المحلية والأوروبية.

الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق لضم كريم بنزيما لمدة موسمين

بحسب التقرير الصادر عن القناة الإخبارية السعودية يوم الأحد، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما سينضم في سوق الانتقالات الصيفية إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال مجانية في عقد يمتد لمدة موسمين وتصل قيمته إلى 200 مليون يورو.

اقرأ أيضًا: رونالدو ينفي الرحيل عن النصر ويرحب بقدوم بنزيمة وميسي إلى السعودية

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية أن رئيس نادي الاتحاد ونائب الرئيس كانا متواجدان خلال الفترة الماضية في العاصمة الإسبانية مدريد بهدف إنهاء الصفقة مع بنزيما.

وكما أشارت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة، فإن العرض السعودي لن يقتصر فقط على المبلغ المالي المغري، بل ستكون هناك مكافآت وحوافز، حيث قد تتم إنشاء أكاديمية لكرة القدم في السعودية تحمل اسم النجم كريم بنزيما.