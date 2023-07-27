تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لقاء ودي من العيار الثقيل يجمع بين قطبي الكرة الإسبانية نادي برشلونة وغريمه التقليدي نادي ريال مدريد على أرضية ملعب "دالاس كاوبويزر" في إطار الاستعداد والتحضير للموسم الكروي المقبل.

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وخاض كلا الفريقين عدة مواجهات ودية وتحضيرية هذا الصيف، آخرها كان لقاء الريال مع مانشستر يونايتد والذي انتهى بالفوز بهدفين نظيفين من توقيع الصفقات الجديدة بيلينغهام وخوسيلو، أما البارسا فتعرض للهزيمة بنتيجة 5-3 على يد نادي آرسنال الإنجليزي.

متى موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية 2023؟

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الودية في جولة أبطال كرة القدم بأميركا مساء يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 12:00 منتصف ليل السبت بتوقيت السعودية والأردن والعراق ومصر، الساعة 1:00 بعد منتصف ليل السبت بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباريات جولة أبطال كرة القدم التحضيرية والودية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم بث الكلاسيكو الودي بين البارسا والريال على قناة AD Sports 1 HD، بالإضافة إلى إمكانية متابعة اللقاء على قنوات أخرى مثل Kuwait Sports HD، وقناة On Time Sport HD.

ما هي تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة في المباراة الودية؟

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، روديغر ، ألابا

خط الوسط: بيلينغهام ، كروس ، مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ، خوسيلو ، رودريغو

ما هي تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في المباراة الودية؟