مانشستر سيتي يوافق على بيع رياض محرز للأهلي السعودي

وافق مانشستر سيتي بطل أوروبا على بيع نجمه الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون جنيه استرليني.

وأكد موقع "جول" أن إدارة سيتي كانت مترددة في التخلي عن اللاعب، إلا أنها وافقت على رحيله في نهاية المطاف.

وسيوقع صاحب الـ 32 عاماً على عقدٍ لمدة ثلاثة مواسم مع الأهلي مع إمكانية التمديد لموسم رابع بحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

ولن يسافر النجم الجزائري بالتالي مع السيتيزنز لخوض الجولة الآسيوية التحضيرية من أجل إنهاء تفاصيل انتقاله إلى الدوري السعودي.

يذكر أن جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب من النادي التعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح برشلونة لتعويض رحيل محرز.