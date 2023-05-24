غوارديولا: مانشستر سيتي لن يستهين بـ إنتر ميلان

شدد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لن يستهين نهائياً بخصمه إنتر ميلان الذي سيلاقيه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر القادم.

ويتصادم العملاقان الأوروبيان على أرضية ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول لتحديد هوية بطل المسابقة.

ويمني سيتي النفس في انتزاع اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى النيراتزوري لتحقيقه للمرة الرابعة.

وأشاد "بيب" بقوة "الأفاعي" والفرق الإيطالية بشكل عام مشيراً إلى أن مواجهة أي منها في النهائي صعب.

ماذا قال غوارديولا عن نهائي مانشستر سيتي و إنتر ميلان ؟

أكد الإسباني في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "بدأت بمشاهدة مقتطفات لإنتر وأنا معجب بقدراتهم.

"تعجبني طريقة تعاملهم مع المواقف إضافة للكثير من الأشياء الأخرى، ليست صدفة وصول 3 فرق إيطالية إلى نهائيات البطولات الأوروبية هذا الموسم، (روما إلى نهائي الدروي الأوروبي) و(فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر).

"كما أن عدة فرق أخرى وصلت إلى نصف نهائي البطولات (يوفنتوس وأي سي ميلان)، سبق لي اللعب في إيطاليا (مع روما وبريشيا)، لذلك أعرف عقليتهم في النهائيات، كان الدوري الإيطالي الأفضل في العالم قبل 20 عاماً، أراد الجميع الاحتراف فيه من مدربين ولاعبين.

"كم مرة فاز منتخب إيطاليا بكأس العالم؟ إنها عقليتهم.

"قلت مباشرة بعد تأهلنا، مواجهة أي خصم إيطالي في النهائي أمر في غاية التعقيد."