ستويتشكوف: ميسي رفض العروض السعودية لهذا السبب..

كشف النجم البلغاري السابق هريستو ستويتشكوف الذي تألق في صفوف برشلونة وبارما عن السبب الذي دفع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لرفض جميع العروض السعودية والتوقيع لصالح إنتر ميامي الأميركي.

وارتبط "ليو" مراراً بالانتقال إلى الدوري السعودي وسط اهتمام جدي بخدماته من قبل الهلال الذي كان مستعداً لمنحه 400 مليون جنيه استرليني.

وانتهى العقد الذي كان يربط صاحب الـ 36 عاماً بباريس سان جيرمان هذا الصيف لينتقل بعدها إلى إنتر ميامي الذي يتخبط حالياً في قاع ترتيب أندية القسم الشرقي لأندية الدوري الأميركي للمحترفين.

ماذا قال ستويتشكوف عن انتقال ميسي ؟

أكد البلغاري الذي تألق في صفوف البارسا خلال تسعينيات القرن الماضي في تصريحات لبرنامج "ستاتس بيرفورم": "لم نلعب من أجل المال، وإنما لأننا نحب كرة القدم.

"هذا يظهر عظمة اللاعب، لم أكن أهتم بمعرفة أجري وقيمة المكافآت، ما كان يهمني هو أن ألعب حتى أحظى بتقدير الناس.

"وكلاء الأعمال يتولون هذه المسائل، يأتي ميسي للعب كرة القدم والمنافسة، ولا يهتم بالمال لأنه يحب كرة القدم."

يذكر أن موعد المشاركة الرسمية الأولى للهداف الأرجنتيني مع إنتر ميامي لم تتضح بعد، علماً بأنه انخرط مؤخراً بتدريبات الفريق.