ريال مدريد يريد استعادة تيو هيرنانديز نجم ميلان

يبحث ريال مدريد عن لاعب يستطيع شغل مركز الظهير الأيسر نظراً لتراجع مستوى الفرنسي فيرلاند ميندي وتوالي إصاباته بحسب تقارير إعلامية.

ولفت ما يقدمه الفرنسي الآخر تيو هيرنانديز نجم أي سي ميلان الإيطالي أنظار العالم كونه بات أحد أفضل من يشغل مركز الظهير الأيسر في العالم حالياً.

وأكد موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن القائمين على النادي الملكي باتوا يدرسون التقدم بعرضٍ لإعادة اللاعب إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ريال مدريد يفاضل بين هيرنانديز وروبرتسون

لفتت تقارير خلال الساعات الماضية أن ريال وضع الاسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير ليفربول خياراً أولاً لتعويض ميندي.

لكن هيرنانديز يبدو خياراً أكثر واقعية كونه سبق له اللعب في صفوف الميرينغي قبل أن يرحل صوب ميلان عام 2019 مقابل 22.8 مليون يورو.

ويرتبط الفرنسي بعقدٍ مع الروسونيري يستمر حتى يونيو من عام 2026 وتصل قيمته الحالية لنحو 60 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".