تشيلسي يتخلى عن أوباميانغ لصالح مرسيليا

تستمر الثورة في صفوف تشيلسي بموافقة الإدارة على رحيل المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ صوب أولمبيك مرسيليا وفقاً لتقارير إعلامية.

وقال موقع "90min" أن مسؤولي البلوز كانوا يمنون النفس في بيع الهداف صاحب الـ 34 عاماً لأحد أندية الدوري السعودي، إلا أن تمسك اللاعب بالبقاء في أوروبا أجبرهم على التخلي عنه دون مقابل.

وكان نجم بوروسيا دورتموند وآرسنال السابق لا يمانع البقاء في ملعب ستامفورد بريدج للعام الأخير في عقده، لكن الأجور الضخمة التي يتقاضاها عجلت من قرار تشيلسي.

تشيلسي يرضخ لـ أوباميانغ ومرسيليا

وطلب النادي الإنجليزي من نظيره الفرنسي دفع قيمة لإتمام الصفقة، إلا أن مرسيليا لم يوافق مما دفع البلوز للموافقة على السماح لأوباميانغ بالرحيل دون مقابل.

ورحل عن صفوف تشيلسي حتى الآن هذا الصيف كلٌ من الألماني كاي هافيرتز، والإنجليزي مايسون ماونت، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والأميركي كريستيان بوليسيتش، والسنغالي إدوارد ميندي، والإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، والويلزي إيثان آمبادو، والإسباني سيزار آزبيليكويتا، والغاني بابا رحمان، والفرنسي تيموي باكايوكو.