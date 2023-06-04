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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في ختام الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 09:57
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في ختام الدوري الإيطالي 2023 (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

تعرف من خلال هذه المقالة على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في ختام الدوري الإيطالي 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38.

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يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة أخيرة خارج الديار على أرضية ملعب "الفريولي" أمام نادي أودينيزي في إطار منافسات الجولة 38 الختامية من مسابقة الدوري الإيطالي 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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اليوفي الذي مر في كثير من التقلبات هذا الموسم على صعيد الترتيب في الدوري الإيطالي بعد خصم الكثير من النقاط، سيلعب اليوم للفوز وحصد آخر 3 نقاط لتأمين المركز السابع الذي يؤهله للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في ختام الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 3-4-1-2

حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو ، بونوتشي ، غاتي
خط الوسط: كوسيتيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، كوادرادو
خط الهجوم: دي ماريا ، كييزا ، مويس كين

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