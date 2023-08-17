تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني 23-24

يواجه بايرن ميونخ أول تحديات الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني حين يحل ضيفاً على فيردر بريمن على أرضية ملعب فيسير شتاديون في الجولة الأولى من البطولة.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيردر بريمن في افتتاح الدوري الألماني 23-24

المدرب: توماس توخيل

حراسة المرمى: سفين أولريخ

الدفاع: ألفونسو ديفيس، ماتيس دي ليخت، كيم مين جاي، بينجامان بافارد

الوسط: كونراد لايمر، يوشوا كيميش، سيرج غنابري، جمال موسيالا، ليروي ساني

الهجوم: هاري كين