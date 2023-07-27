تشكيلات الفرق: يوفنتوس - ميلان (تعرف على اللاعبين المتوقع مشاركتهم)

يلتقي عملاقا الكرة الإيطالية يوفنتوس وأي سي ميلان فجر الجمعة في مباراة ودية مرتقبة يشهدها ملعب ديغنيتي هيلث سبورتس بارك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.
تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD Sports 1 HD.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة
المدرب: ماسيميليانو آليغري
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: فيديريكو غاتي، غلايسون بريمر، دانيلو
الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فابيو ميريتي، تيموثي وياه
الهجوم: آركاديوش ميليك، فيديريكو كييزا
تشكيلة ميلان المتوقعة
المدرب: ستيفانو بيولي
حراسة المرمى: مايك مانيان
الدفاع: تيو هيرنانديز، ماليك تياو، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا
الوسط: تايجاني ريندرز، كريستيان بوليسيتش، رادي كرونيتش، روبن لوفتوس تشيك، رافاييل لياو
الهجوم: أوليفييه جيرو