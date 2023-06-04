تشكيلات الفرق: الأهلي - الوداد الرياضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

تعرف من خلال هذه المقالة على أبرز التوقعات حول تشكيلات الفرق لكل من الأهلي ونظيره الوداد الرياضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 مرحلة الذهاب.

يستضيف نادي الأهلي المصري اليوم نظيره نادي الوداد الرياضي المغربي في لقاء الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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جمهور المارد الأحمر سيتواجد اليوم في استاد القاهرة الذي سيفتح أبوابه بكامل طاقته الاستيعابية التي قد تصل 50 ألف متفرج، بهدف دعم الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في دوري أبطال أفريقيا ب10 ألقاب، فيما يطمح الوداد الرياضي المغربي ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز باللقب الموسم الماضي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الوداد الرياضي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي ، مروان عطية ، أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو ، حسين الشحات ، محمود كهربا

تشكيلة الوداد الرياضي المتوقعة أمام الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

المدرب: سفين فاندنبروك

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: يوسف مطيع

خط الدفاع: يحيى عطية الله ، أرسين زولا ، أمين أبو الفتح ، أيوب المعلود

خط الوسط: عبد الله حيمودي ، يحيى جبران ، رضا الجعدي

خط الهجوم: زهير المترجي ، بولي جونيور ، محمد أوناجم