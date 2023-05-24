تشكيلات الفرق: إسبانيول - أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً اليوم الأربعاء على إسبانيول في مواجهة مهمة للطرفين يشهدها ملعب آر سي دي إي ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

خطف أتلتيكو المركز الثاني من غريمه ريال مدريد مطلع الأسبوع بعد فوزه على أوساسونا وسقوط ريال أمام فالنسيا، وسيكون فريق المدرب دييغو سيميوني مصمماً على إنهاء الموسم ثانياً مما يعني ضرورة تحقيق الفوز.

في المقابل، يصارع إسبانيول شبح الهبوط كونه يقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير مما يعني ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في البقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الأولى.

تشكيلة إسبانيول المتوقعة أمام أتلتيكو (4-2-3-1)

المدرب: لويس غارسيا

فيرناندو باتشيكو

برايان أوليفان، سيزار مونتيس، لياندرو كابريرا، أوسكار جيل

فيرناندو كاليرو، سيرجي داردير

نيكو ميلاميد، دينيس سواريز، خافي بوادو

خوسيلو

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام إسبانيول (3-5-2)

المدرب: دييغو سيميوني

إيفو غربيتش

آكسيل فيتسيل، ماريو هيرموسو، خوسيه ماريا خيمينيز

يانيك كاراسكو، رودريغو دي بول، كوكي، ساول نيغيز، ناهويل مولينا

أنتوان غريزمان، آنخيل كوريا