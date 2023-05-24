بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مهاجم السيتي جوليان ألفاريز

كشفت التقارير الرياضية خلال الساعات الماضية عن تركيز نادي بايرن ميونخ على التعاقد مع نجم الهجوم في السيتي اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال سوق الانتقالات في الصيف.

وبحسب "BILD"، فإن النادي البافاري قد حضّر ميزانية ضخمة من الأموال ولن يتردد بدفع أي مبلغ في سبيل ضم مهاجم من الطراز الرفيع يساعد الفريق في تحقيق الفوز والحصول على الألقاب.

جوليان ألفاريز على رادار بايرن ميونخ في الصيف

بعد أن فشل البايرن في تعويض مكان روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل إلى برشلونة في أغسطس الماضي، بدأ النادي الآن التحرك جديًا للتعاقد مع مهاجم على مستوى عالي يخدم مصلحة الفريق.

ووقع الاختيار على ألفاريز الذي يعتبر مناسبًا لطريقة لعب البافاري، بالإضافة إلى لاعب توتنهام هاري كين، ولاعب آينتراخت فرانكفورت رولاند كولو مواني.

ولكن كان بطل كأس العالم قطر 2022 جوليان ألفاريز هو الخيار الأبرز بالنسبة للبايرن، خاصة وأنه على دكة الاحتياط في مانشستر سيتي في ظل وجود الوحش النرويجي إيرلينغ هالاند، وهذا ما قد يعزز فرص قبوله الانتقال إلى الدوري الألماني ليلعب أساسيًا ويظهر قدراته ومهاراته.