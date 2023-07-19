أونانا: عرض مانشستر يونايتد لا يقاوم

اعترف الحارس الدولي الكاميروني أندريه أونانا نجم إنتر ميلان أن فرصة الانضمام لمانشستر يونايتد كانت "لا تقاوم".

وسيجري حامي عرين أياكس السابق اليوم الفحص الطبي الروتيني تمهيداً لانتقاله الرسمي إلى الشياطين الحمر.

وقضى الكاميروني موسماً استثنائياً في صفوف إنتر ميلان قاده خلاله لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكسب تأييد وإعجاب أنصار النادي.

ماذا قال أونانا عن انتقاله المرتقب لمانشستر يونايتد؟

وقال أونانا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في مطار تورينو أمس: "أهم شيء أن يكون المرء صادقاً وأن يقول الحقيقة في جميع الأوقات.

"أنا شخص يبحث دائماً عن تحديات جديدة، اللعب في الدوري الإنجليزي لفريق بحجم يونايتد أمر لا يمكن مقاومته، جميع الأطراف المعنية أرادت حصول هذا الشيء.

"لو بقيت مع إنتر لكانت سعادتي تساوي ما أشعر به حالياً بانتقالي، لم أواجه أي مشاكل في إيطاليا، ولد سحر في ميلانو من الصعب شرحه."

يذكر أن صفقة الحارس الكاميروني ستدر على خزائن النيراتزوري حوالي 55 مليون يورو، علماً بأنه وصل النادي مجاناً بعد انتهاء عقده مع أياكس.