أنشيلوتي يؤكد إتمام ريال مدريد لصفقته الصيفية الأولى

أكد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن ريال مدريد بصدد إتمام صفقته الصيفية الأولى لتعزيز صفوف الفريق.

وسيعود الظهير الأيسر الإسباني الشاب فران غارسيا إلى الميرينغي بعد تجربة ناجحة قضاها في صفوف رايو فايكانو وفقاً لموقع "90min".

ترعرع صاحب الـ 23 عاماً في أكاديمية ريال وشارك مع الفريق الأول مرة واحدة موسم 2018-2019 قبل أن تتم إعارته لرايو فايكانو في 2020 الذي ساهم لإعادته إلى دوري الأضواء.

غارسيا يعود إلى ريال مدريد بعد التألق مع رايو

تعاقد رايو مع النجم الشاب بصفة دائمة مباشرة بعد ذلك ليواصل غارسيا التألق ويشارك في 120 مباراة.

ويقدم فايكانو موسماً محترماً تمكن فيه من احتلال المركز الحادي عشر في الليغا حتى الآن، ويعود ذلك لما يقدمه غارسيا ورفاقه.

يذكر أن ريال مدريد يدرس بيع ظهيره الفرنسي فيرلاند ميندي خلال الصيف في ظل تراجع مستواه وتوالي إصاباته.