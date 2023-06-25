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فرقة بريطانية ترفض الغناء في دبي.. والسبب بند "لا ذكر للجنس" في العقد

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 حزيران / يونيو 2023 - 06:08
فرقة Steps
فرقة Steps

تعتبر مدينة دبي الإماراتية هدفًا للعديد من النجوم والحفلات الغنائية، بسبب ما تتمتع به من تطور وجمال معماري إلى جانب تعدد الثقافات.

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وبهذا الخصوص كشفت العديد من المواقع والمصادر الإخبارية إن فرقة Steps البريطانية كانت قد تلقت عرضًا منذ مدة لإقامة حفل غنائي في مدينة دبي إلا ان العرض قوبل بالرفض.

سبب رفض فرقة Steps إقامة حفل غنائي في مدينة دبي
 

انتشرت الكثير من الأخبار حول رفض فرقة ستبس البريطانية عرضًا سخيًا للغناء في دبي، وكانت المفاجأة حول سبب رفض الفرقة البريطانية هذا العرض، حيث اتضح ان قرار الفرقة جاء بسبب عدم رضاها وموافقتها عن بند ضمن العقد بين الفرقة والمسؤولين عن الحفل ينص على عدم السماح للفرقة بالإدلاء بأي تصريحات حول الميول الجنسية.
 

وكشف رئيس الفريق  "إيان واتكينز" والمعروف باسمه الفني الشهير "أتش" بأنه رفض العرض الغنائي بسبب بند ينص على "لا ذكر للجنس" ضمن العقد.

وقال أتش في حوار له: " عُرض علينا هذا الأسبوع عرضًا مميزا في بلد يوجد فيه الكثير من الإضطهاد، حيث يتم التعامل مع مجتمع LGBTQ + بطريقة غير إنسانية بعد إضافة بند لا ذكر للجنس وهذا يتناقض مع مبادئنا".
 

كما أكّد رئيس الفرقة بأنه لا يمكن أن يفعل أي شيء يتعارض مع مبادئه الخاصة وتعرّض أتش في وقت سابق للكثير من الانتقادات بسبب الصورة والميول الجنسيّة التي يحاول الترويج لها.

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وبعد تصريحاته هذه تعرض للهجوم والانتقاد من قبل الجمهور العربي، فيما أثنى عدد كبير منهم على موقف الشركة المنظمة للحفل ووضعها هذا البند في العقد.

 

ويشار بأن فرقة Steps هي فرقة بريطانية اشتُهرت بتقديم العديد من العروض الغنائية في الشرق الأوسط وتثير الفرقة الجدل حولها باستمرار بسبب دعمهم لمجتمع الميم والإصرار على دعمهم من خلال حفلاتهم الغنائية.

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