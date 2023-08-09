زوج ريتا أورا يفضح سرّها الكبير.. "هي من طلبت الزواج مني"

كشف المخرج العالمي "تايكا وايتيتي" عن سرّ يتعلق بحياته الخاصة وبالتحديد زوجته النجمة الشهيرة "ريتا أورا"، وهو سر لم يتم التحدث عنه في وقت سابق.

تايكا وايتيتي يكشف عن سرّ ريتا أورا



حل المخرج العالمي مؤخرًا في مقابلة تحدث من خلالها حول الكثير من أمور حياته، وخلال المقابلة كشف المخرج الشهير سر حول علاقته بزوجته النجمة ريتا التي تصغره بأكثر من ما يقارب الـ 16 عامًا.



وصرّح تايكا خلال المقابلة الصحفيّة بأن زوجته الفنانة الشهيرة هي من بادرت للبدء بمشوارهما سويًا، حيث انها عرضت عليه الزواج بشكل رسمي، ليوافق هو على هذا الطلب دون أي تردد.

وأثار هذا التصريح جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الغريب بالأمر ليس قيام ريتا بطلب الزواج من زوجها، بل اللافت في الأمر أنه وبالرغم من فارق العمر الكبير بينهما وأنه تصغره بسنوات هي من كانت متلهفة لنقل علاقتهما إلى الرسمية والتمسك به على عكس المتوقع.

علاقة ريتا اورا وتايكا



يشار بأن النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاماً تزوّجت من المخرج العالمي "تتايكا وايتيتي" واحتفل الثناي بهذه المناسبة في حفل زفاف بسيط أقيم في مدينة لندن حضره عدد من الأشخاص المقربين منهما.

ولم تشارك ريتا أي تفاصيل تتعلق بزواجها والجفل سوى صورة لها بفستان الزفاف وذلك بعد فترة من ارتباطهما رسميًا.