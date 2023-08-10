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(دويتو) محمد منير و ميريام فارس يثير استياء الجمهور

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 10 آب / أغسطس 2023 - 01:20
محمد منير و ميريام فارس
محمد منير و ميريام فارس

البوابة-طرح الكينج محمد منير أغنية دويتو بعنوان (الساحل الشمال) تجمعه بالفنانة اللبنانية ميريام فارس، على موقع (يوتيوب) و المنصات الموسيقية. و أغنية (الساحل الشمالي) من كلمات و ألحان و توزيع موسيقي محمد رحيم و جيتار شريف فهمي.

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هذا و أثار هذا التعاون حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن اختيار منير للفنانة ميريام فارس، لتقديم دويتو معه غير صائب، خاصة أنها سبق وتحدثت عن مصر بشكل غير لائق، على حد تعبيرهم.

وجاءت بعض التعليقات عبر حساب منير عبر حسابة على موقع (إنستغرام) كالتالي: مش عايزين ميريام فارس في مصر، غلطت في مصر وقالت تقيلة على مصر، أنت أكبر من كدة بكتير يا كينج أرجو إعادة التفكير، إزاي كدة يا كينج دي طولت لسانها على مصر حبيبتك.)


 

كلمات دالة:محمد منيرميريام فارس

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