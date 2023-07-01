خبر زواج هالة صدقي يتصدر و الفنانة تخرج عن صمتها

البوابة-خرجت الفنانة المصرية هالة صدقي عن صمتها وردت على الأنباء المتداولة حول زواجها من رجل مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هالة صدقي معلقة على منشور يعلن زواج (الملكة صفصف) من أحد الشباب قالت فيه: (يا فرحة قلبي.. بس على الأقل أعرف.. شاهد ماشافش حاجة).

و كان أحد الشباب قد نشر صورة لمجسم عليه صورة تجمعه بهالة صدقي، و علق عليها:( خلاص بقى الملكة صفصف بقت بتاعتي.. مفيش مبروك بقى). و يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية (الملكة صفصف) في مسلسل (جعفر العمدة) الذي عرض ضمن السباق الدرامي لرمضان 2023، بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، و مي كساب.