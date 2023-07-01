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خبر زواج هالة صدقي يتصدر و الفنانة تخرج عن صمتها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 01 تمّوز / يوليو 2023 - 04:25
هالة صدقي
هالة صدقي

البوابة-خرجت الفنانة المصرية هالة صدقي عن صمتها وردت على الأنباء المتداولة حول زواجها من رجل مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت هالة صدقي معلقة على منشور يعلن زواج (الملكة صفصف) من أحد الشباب قالت فيه: (يا فرحة قلبي.. بس على الأقل أعرف.. شاهد ماشافش حاجة).

هالة صدقي

و كان أحد الشباب قد نشر صورة لمجسم عليه صورة تجمعه بهالة صدقي، و علق عليها:( خلاص بقى الملكة صفصف بقت بتاعتي.. مفيش مبروك بقى). و يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية (الملكة صفصف) في مسلسل (جعفر العمدة) الذي عرض ضمن السباق الدرامي لرمضان 2023، بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، و مي كساب.

هالة صدقي

كلمات دالة:هالة صدقي

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