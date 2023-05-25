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جينا مايلز تحصد لقب ذا فويس 2023.. مدربها "نايل هوران" يكسب للمرة الأولى

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 10:54
جينا مايلز "ذا فويس 2023"...مدربها يكسب للمرة الاولى
Photo via Twitter/ The Voice's page

حصدت جينا مايلز لقب الموسم 23 من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض على قناة NBC بعد أن عرض المتسابقون الخمس النهائيون مواهبهم للمرة الأخيرة ليلة الاثنين.

جينا مايلز "ذا فويس 2023"...مدربها يكسب للمرة الاولى

من هي جينا ميلز؟

تتمتع مايلز، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، بموهبة استثنائية،  وتنحدر من بلدة بكستون بولاية إلينوي وتقيم حاليًا في ساكرامنتو بكاليفورنيا.

استحوذت مايلز على اللقب بعد ان حصلت على نسبة كبيرة من التصويت للمتابعين. 

كفائزة في هذا الموسم، ستحصل على جائزة كبرى قدرها 100,000 دولار. يُعد هذا ايضا انجازا هاما لمدرب مايلز، نايل هوران ، الذي يحقق فوزه الأول كمدرب في البرنامج.

من هم أصحاب المراكز الاربعة الاخرى؟

احتل نويفاس، عضو فريق المدرب شيلتون، المركز الخامس، في حين حلت سوريل، الثلاثي الموهوب من الشقيقات، من فريق شانس ذا رابر، في المركز الرابع. 

واحتل الفنان دي سموث، من فريق كيلي كلاركسون، المركز الثالث بجدارة. أما المتسابقة غريس ويست، من فريق شيلتون، فاحتلت المركز الثاني.

ذا فويس سيودع بعض حكامه 

جينا مايلز "ذا فويس 2023"...مدربها يكسب للمرة الاولى

من المتوقع ان يشهد الموسم القادم من "ذا فويس" انسحاب المدرب بليك شيلتون وان يسلم هذه المهمة "التدريبية" للنجمة ريبا ماكنتاير. فيما يودع كيلي كلاركسون وشانس ذا رابر أدوارهما كمدربين ايضا.

في المقابل، يمكن للمعجبين الانتظار لعودة نايل هوران، مرة جديدة، إلى جانب عودة الحكام السابقين، جون ليجند وجوين ستيفاني.

كلمات دالة:ذا فويسجينا مايلزنايل هوران

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