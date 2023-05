جينا مايلز تحصد لقب ذا فويس 2023.. مدربها "نايل هوران" يكسب للمرة الأولى

حصدت جينا مايلز لقب الموسم 23 من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض على قناة NBC بعد أن عرض المتسابقون الخمس النهائيون مواهبهم للمرة الأخيرة ليلة الاثنين.

تتمتع مايلز، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، بموهبة استثنائية، وتنحدر من بلدة بكستون بولاية إلينوي وتقيم حاليًا في ساكرامنتو بكاليفورنيا.

استحوذت مايلز على اللقب بعد ان حصلت على نسبة كبيرة من التصويت للمتابعين.

كفائزة في هذا الموسم، ستحصل على جائزة كبرى قدرها 100,000 دولار. يُعد هذا ايضا انجازا هاما لمدرب مايلز، نايل هوران ، الذي يحقق فوزه الأول كمدرب في البرنامج.

