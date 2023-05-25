جينا مايلز تحصد لقب ذا فويس 2023.. مدربها "نايل هوران" يكسب للمرة الأولى

حصدت جينا مايلز لقب الموسم 23 من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض على قناة NBC بعد أن عرض المتسابقون الخمس النهائيون مواهبهم للمرة الأخيرة ليلة الاثنين.

من هي جينا ميلز؟

absolutely unreal stunning unforgettable performance by Miss Gina Miles !!! pic.twitter.com/IfqACQQY0q — The Voice (@NBCTheVoice) May 23, 2023

تتمتع مايلز، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، بموهبة استثنائية، وتنحدر من بلدة بكستون بولاية إلينوي وتقيم حاليًا في ساكرامنتو بكاليفورنيا.

استحوذت مايلز على اللقب بعد ان حصلت على نسبة كبيرة من التصويت للمتابعين.

كفائزة في هذا الموسم، ستحصل على جائزة كبرى قدرها 100,000 دولار. يُعد هذا ايضا انجازا هاما لمدرب مايلز، نايل هوران ، الذي يحقق فوزه الأول كمدرب في البرنامج.

we got your winner right here!!!! pic.twitter.com/sBekSNt4J1 — The Voice (@NBCTheVoice) May 24, 2023

من هم أصحاب المراكز الاربعة الاخرى؟

احتل نويفاس، عضو فريق المدرب شيلتون، المركز الخامس، في حين حلت سوريل، الثلاثي الموهوب من الشقيقات، من فريق شانس ذا رابر، في المركز الرابع.

واحتل الفنان دي سموث، من فريق كيلي كلاركسون، المركز الثالث بجدارة. أما المتسابقة غريس ويست، من فريق شيلتون، فاحتلت المركز الثاني.

ذا فويس سيودع بعض حكامه

من المتوقع ان يشهد الموسم القادم من "ذا فويس" انسحاب المدرب بليك شيلتون وان يسلم هذه المهمة "التدريبية" للنجمة ريبا ماكنتاير. فيما يودع كيلي كلاركسون وشانس ذا رابر أدوارهما كمدربين ايضا.

في المقابل، يمكن للمعجبين الانتظار لعودة نايل هوران، مرة جديدة، إلى جانب عودة الحكام السابقين، جون ليجند وجوين ستيفاني.