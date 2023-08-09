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جادا سميث تعلن تعافيها من مرض الثعلبة.. وتحتفل بنمو شعرها من جديد

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 05:50
جادا سميث
جادا سميث

عبّرت الفنانة العالمية ومقدمة البرامج زوجة النجم ويل سميث "جادا بينيكت سميث" عن سعادتها معلنة بدء  تعافيها من المرض المناعي "الثعلبة" الذي عانت منه منذ مدة طويلة.

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جادا سميث تعلن تعافيها من مرض الثعلبة
 

أعلنت جادا عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن بدء تعافيها بعد صراع طويل لها مع المرض الذي عانت منه لسنوات عديدة وفقدت شعرها بالكامل بسببه.

وبهذا الخصوص نشرت جادا صورة لها وهي تحتفل بعودة نمو شعرها من جديد حيث شاركت صورتين الأولى ظهرت فيها دون شعر أرفقتها بـ  تعليق "الماضي" بينما وضعت تعليق على الصورة الثانية "الحاضر" حيث كشفت الصورة  عن بدء نمو شعرها الذي حرصت على صبغه باللون الأبيض.

كما أرفقت الصورتين بتعليق: "هذا الشعر  يحاول أن يعود من جديد ما يزال لدينا بعض المشاكل لكن سننتظر ونرى".

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تفاصيل علاج جادا سميث
 

بالرغم من ان جادا سميث لم تكشف عن تفاصيل العلاج الذي خاضته من أجل التخلص من داء الثعلبة إلا أن إدارة الغذاء والدواء في أمريكا أعلنت خلال وقت سابق عن استخدام دواء مساعد لمرضى الثعلبة يمنع جهاز المناعة من مهاجمة بصيلات الشعر، وهو ما يعاني منه الأشخاص المصابين بهذا المرض المناعي بشكل كبير.

يُشار إلى أن جادا كانت قد تصدرت حديث السوشال ميديا في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 بعد قيام زوجها ويل سميث بصفع مقدم الحفل كريس روك بعد سخريته من شعرها.

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