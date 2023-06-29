الكشف عن تفاصيل جديدة حول النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"

أعلنت شركة القمر للإنتاج وبشكل رسمي عن انتاج مسلسل تركي جديد مقتبس من المسلسل العربي الشهير "الهيبة" الذي حقق الكثير من النجاح في مواسمه الخمسة، وتم إنتاج فيلم عنه.

تفاصيل النسخة التركية من مسلسل الهيبة

كشفت شركة الإنتاج "القمر" بأن المسلسل التركي الجديد سيكون مقتبس من المسلسل العربي "الهيبة" ومن المقرر أن يحمل اسم "العاصفة"، كما أنه سيبدأ عرضه خلال عام 2024 أي في العام القادم.



ومن التفاصيل المتداولة الجديدة حول العمل ان المخرج "أحمد كاتكسيز" الذي قدم للشاشة عدد من الاعمال الناجحة أبرزها "العائلة" و"اللهيب" سيكون المسؤولة عن النسخة التركية من الهيبة.

ووقع الاختيار على الكاتب التركي الشهير حرير ابيوغلو الذي كتب مسلسل الهارب وابني لكتابة تفاصيل مسلسل العاصفة.



لكن لم يتم الكشف عن طاقم العمل من التمثيل بشكل رسمي حيث يجري الاستعداد للتفاوض مع عدد من النجوم وبحسب الشائعات فإن تولغا ساريتاش من المقرر أن يكون هو بطل المسلسل.

نبذة عن قصة مسلسل الهيبة



تدور أحداث المواسم الخمسة حول شخصية جبل الشيخ جبل الذي جسدها الفنان السوري تيم حسن وهو شاب سوري في لبنان خارج عن القانون ويعمل بالعديد من الاعمال غير القانونية من بينها تهريب السلاح.

ويتطرق كل موسم إلى قصص حب في حياة جبل الشيخ جبل، ضمن إطار من التشويق والإثارة والأكشن، وشارك في النسخة العربية عدد من النجوم أبرزهم الفنانة منى واصف التي جسدت دور والدة جبل، وفي كل موسم حلت بطلة لتقف أمام حسن في دور البطولة النسائية من أبرزهم نادين نجيم، ديمة قندلفت، سيرين عبدالنور.