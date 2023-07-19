الكشف عن السبب الحقيقي وراء انفصال آريانا غراندي عن زوجها

أثارت النجمة العالمية "آريانا غراندي" صدمة كبيرة لدى الجمهور بعد ان أعلنت عن انفصالها عن زوجها "دالتون غوميز" بشكل مفاجئ.

سبب انفصال آريانا غراندي المفاجئ عن زوجها دالتون غوميز



كشفت مصادر مطلعة بأن السبب الحقيقي وراء انفصال غراندي عن زوجها دالتون غوميز بعد عامين من الزواج هو أنه لم يتمكن التعايش ابداً مع شهرة اريانا ولم يستطع تحمّل ملاحقة المصوّرين لها بشكل دائم مما يؤثر على حياتهما.

وأكدت هذه المصادر ان الانفصال جاء رغبة من غوميز، فيما لم يخرج الثنائي باي تصريحات رسمية او بيان رسمي للحديث عن انتهاء زيجتهما.

وأضافت المصادر ان الانفصال بين الثنائي وقع قبل أشهر، وأنهما في انتظار اوراق الطلاق الرسمية.

دالتون غوميز رفقة فتاة جديدة بعد فترة قليلة من الانفصال



في المقابل تناقلت بعض الصفحات صور وأنباء عن علاقة جديدة في حياة غوميز، مما جعل الجمهور يخمن أن السبب الحقيقي وراء الانفصال هو الخيانة وليس مشاكل الشهرة.

ويبدو ان غراندي قررت تجاوز الانفصال والمضي في حياتها، حيث شُوهدت مؤخرًا وبعد فترة من الانقطاع والاختفاء عن جمهورها في مدرجات مباراة بطولة ويمبلدون للتنسز

وظهرت غراندي بإطلالة مختلفة بالشعر الشقر، وكانت إلى جانب الفنان العالمي جوناثان بايلي وبدا في غاية الانسجام وكأنهما في علاقة رومانسية.

وتغزل الجمهور بجمال الفنانة العالمية بالشعر الأشقر، مشيدين بتخطيها طلاقها بهذه السرعة.