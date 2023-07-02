تتمتع الدراما التركية بشعبية كبيرة في العالم وخاصة الوطن العربي، وإلى جانب المسلسلات تحظى الأفلام التركية بشعبية كبيرة أيضًا، وتحقق الكثير من النجاح.

وبهذا الخصوص أصدر الـ box office turkey إحصائية جديدة حول الأفلام التركية الأكثر مشاهدة في الـ 5 سنوات الأخيرة بدءًا من 2018 ووصولًا إلى 2022.

الأفلام التركية الأكثر مشاهدة في الـ 5 سنوات الأخيرة

فيلم مسلم في عام 2018

ينتمي هذا الفيلم إلى نوعية السيرة الذاتية حيث يروي العمل قصة حياة الفنان والمطرب التركي مسلم جورسيس، من الطفولة وحتى فترة المراهقة والشباب، ومسيرته الفنية.

أبطال فيلم مسلسل:

تموسين ايزن

زيرين تكيندور

أيجا بنجول

إيركان جان

تانير أولمز

أركان أفجي

تورغوت تونشالب

جنير كورطران

جوفين كيراك

إركان كولجاك

ألتان إيركيكلي

لبيب غوكهان

فيلم معجزة في الزنزانة 7 - عام 2019

يتناول الفيلم قضايا الظلم والفساد من خلال قصة ميمو وهو رجل بسيط وفقير ويعاني من مشكلة عقلية يتم اتهامه بقتل ابنة قائد عسكري ظلمً، كما يتم ارغامه على الاعتراف بجريمة القتل، وتحاول ابنته الطفلة مساعدته واثبات براءته.

أبطال فيلم معجزة في الزنزانة 7:

أراس بولوت إينيملي

نيسا صوفيا أكسونغور

جليلة تويون

ايلكر أكسوم

مسعود أكوستا

دنيز بيسال

يورداير أوكور

سارب آك-كايا

يلدراي شاهينلار

أوغلو

فريد كاي

فيلم حرب السلفات - عام 2020

تمكن الفيلم الكوميدي حرب السلفات من تحقيق اغلى نسبة مشاهدة في عام 2020، وتدور قصته حول السلفات سلطان" و"غيزام وتعيشان في نفس المبنى وتخوضان العديد من المعارك بسبب المشاكل العديدة بينهما.

أبطال فيلم حرب السلفات:



ميرفي ديزدار

جوبسي أوزاي

فيريت أكتوغ

أوراز كايجيلار أوغلو

سنيم يليس أكبينار

مكين سيزر

فيلم الصهر أيكوت 2 - عام 2021

ينتمي هذا الفيلم إلى فئة الكوميديا أيضًا ويتناول قصة شاب يواجه ضيف غير متوقع في يوم زفافه وهو الزوج السابق لشقيقة عروسه.

أبطال فيلم الصهر أيكوت 2:

جيم غيلين أوغلو

ميليس بابادا

هاكان يلماز



فيلم بيرجين - عام 2022

حقق فيلم بيرجين الذي يروي قصة حياة فنانة تركية تحمل نفس الاسم وتلقب بـ "إمرأة الأحزان" الكثير من النجاح عام 2022، ويتناول الفيلم قصة تعرض الفنانة الشهيرة للتشوه والقتل على يد زوجها.

أبطال فيلم بيرجين: