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إليسا ترد على وصف شيرين لها بـ"ماسكة على الناس شيكات"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 12:53
إليسا
إليسا

أحدثت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل، بعدما كشفت عن الصفة التي تكرهها بزميلتها الفنانة اللبنانية إليسا.

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إليسا ترد على شيرين عبدالوهاب

وخلال ظهورها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" مع الإعلامي هشام الهويش، أوضحت شيرين أنها تحب في إليسا وضوحها وصراحتها، لكن أكثر ما تكرهه بها طريقة تعاملها على خشبة المسرح، قائلة: "ما بحبش فيها أنها لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات".

وبعد تعرض شيرين للهجوم من قبل محبي إليسا، خرجت الأخيرة عن صمتها، وتعاملت مع الموضوع بروح رياضية، إذ شاركت صورة مركبة، تظهر في إحداها على خشبة المسرح وحالة من السعادة تسيطر عليها، وكتب فوقها عبارة: "كيف يرى الناس إليسا على خشبة المسرح"، وفي الصورة المقابلة تظهر فتاة تحمل شيكًا في كلتا يديها، وكتب عبارة فوقها: "كيف ترى شيرين إليسا".

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وأرفقت إليسا الصورة بتعليق، كتبت فيه: "لا ضغينة رغم ذلك".

إليسا
 

كلمات دالة:إليسا

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