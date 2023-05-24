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بعد إليسا.. من سيقدم أغنية حفل زفاف الأمير الحسين؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 11:53
حفل زفاف الأمير الحسين
حفل زفاف الأمير الحسين

تفصلنا أيام قليلة على حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة رجوة آل سيف، والمقرر إقامته في الأول من شهر يونيو/ حزيران بقصر زهران، في العاصمة الأردنية عمَّان.

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ويتساءل الكثيرون أيَّا من النجوم الذي سيقع الاختيار عليه من أجل تقديم أغنية خاصة للعروسين، خاصة أن الملكة رانيا طلبت من الفنانة اللبنانية إليسا تقديم أغنية خاصة احتفالًا بزفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

ويتكهن البعض أنه سيقع الاختيار على فنان أو فنانة سعودية لتقديم الأغنية؛ باعتبار الحفل جسر وصل بين المملكتين الأردنية والهاشمية.

وهنا نستعرض قائمة بالنجمات والنجوم المحتمل أن يقدموا أغنية خاصة في الحفل الملكي:

 

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

 

 

الفنان الإماراتي حسين الجسمي

 

 

الفنان السعودي راشد الماجد

 

 

الفنان العراقي ماجد المهندس

 

 

الفنانة السورية أصالة نصري 

 

 

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الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

 

حفل زفاف الأمير الحسين

كلمات دالة:حفل زفاف الأمير الحسينحفل ملكي

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