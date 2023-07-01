إلغاء حفل هيفاء و حماقي في اللحظات الأخيرة لهذه الاسباب...

البوابة-أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته اليوم في بيروت بمشاركة المطرب محمد حماقي، وذلك بسبب تأخر الشركة المنظمة في إتمام الترتيبات اللازمة للحفل .

وعبر تغريدة نشرتها النجمة على حسابها الرسمي بموقع (تويتر) إلى جانب حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلالها عن السبب وراء إلغاء الحفل قبل ساعات من إقامته قائلة: (نأسف للجمهور العزيز الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المقرر بتاريخ 1 يوليو 2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر).

يذكر أن هيفاء وهبي قدمت خلال الفترة الماضية فيلم (رمسيس باريس) و شاركها بطولة العمل مصطفي خاطر، محمد سلام وحمدي الميرغني، و إخراج أحمد خالد موسى.