أبطال مسلسل "القليل من ضوء النهار" يثيران الجدل بمقطع فيديو.. ما القصة؟

أثار الثنائي التركي "بيرك أوكتاي" وزميلته "سيراي كايا" جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول مقطع فيديو لهما وهما على خاصية البث المباشر خلف كواليس مسلسل القليل من ضوء النهار الذي يشاركان في بطولته.

بيرك أوكتاي وسيراي كايا يثيران الجدل في كواليس مسلسل القليل من ضوء النهار



خلال خروجهما في مقطع فيديو عبر خاصيّة البث المباشر تواجد أبطال مسلسل "القليل من ضوء النهار" بيرك أوكتاي وسيراي كايا بجانب بعضهما البعض.



ودار بينهما حوار وحديث أثارا به جدلًا كبيرًا وضجّة بين المتابعين، وقالت سيراي خلال مقطع الفيديو: "نحن معاً في مسلسل القليل من ضوء النهار ونحن جيران ونقضي العطلة سوياً.. ألا يكفي هذا الشيء؟".



ليعلق بيرك على كلام زميلته قائلًا: "لازلنا مستمرين معاً، أين سنذهب الآن، هل افجّرها وأقول السر؟"، وهنا ردت سيراي: "كلا اسكت لا تقول شيء".



وانتقل الجمهور للتساؤل ما هو الموضوع الذي يقصده الثنائي التركي هل هو اعلان لعلاقتهما أم هو مجرّد ترويج للمسلسل.

بيرك أوكتاي يهدي زوجته هدية بقيمة 6 ملايين دولار



خلال وقت سابق تصدّر بيرك أوكتاي الترند بعد أن أهدى زوجته النجمة التركية "يلدز إيما" هدية بقيمة 6 ملايين دولار، والهدية عبارة عن منزل في قبرص بمناسبة عيد زواجهما.