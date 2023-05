نتفليكس تطلق حملة شرسة لمنع مشاركة كلمة السر ببين المستخدمين

بدأت شركة نتفليكس جهودها للحد من مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية، يوم الثلاثاء.

أرسلت الشركة الشهيرة رسائل بريد إلكتروني إلى المشتركين الأمريكيين والبريطانيين الذين يشاركون كلمات مرور حساباتهم مع أشخاص خارج نطاق الأسرة الواحدة. تنص الرسالة على أن حساب نتفليكس مخصص فقط "للاستخدام الشخصي داخل الأسرة الواحدة."

في اعقاب هذه الخطوة، فأنه سيتمكن المستخدمون الان من مشاركة الحساب مع شخص خارج الأسرة من خلال إضافة عضو جديد إلى حسابهم برسوم شهرية قدرها 7.99 دولار.

سابقًا، تجاهلت نتفليكس قضية مشاركة كلمات المرور نظرًا لمساهمتها في نمو الشركة. لكن يبدو ان ذلك لم يدم طويلا حيث يُقدر أن أكثر من 100 مليون منزل حول العالم يشتركون في حساب واحد لنتفليكس مما أسهم في اضعاف ايرادات الشركة العالمية.

ونتيجة لذلك، فقد تم اتخاذ إجراءات لمكافحة مشاركة كلمات المرور في عدة دول، بما في ذلك كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا.

Netflix begins its crackdown on UK and US subscribers who are sharing their password with people who live outside of their household, in a bid to stop account sharing https://t.co/NQupqb9Fsn

— Bloomberg (@business) May 24, 2023