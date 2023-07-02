البوابة- صدرت الطبعة الثانية لكتاب (قصص عن الوطن والحب والخير)، للكاتب محمود سمير النشاشقي، والكتاب يتألف من عشرة قصص مختلفة المعاني والاتجاهات فيها الرومانسية وفيها الوطنية والمأساوية، وفيها ما تتحدث عن الخير.

صدور طبعة ثانية من "قصص عن الوطن والحب والخير" محمود سمير النشاشقي

ونقرأ في القصص أن الوطن غالي لا يضاهيه في المكانة شيء، وحبه فرض ينبع من الداخل بل يولد معنا وينمو معنا إلي الممات ونطالع أشجع غلام لم يرض أن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد أعداء وطنه يحتلون بلاده، وكذلك نري كيف تكون الغيرة على الوطن سبيلاً لتحرره، وقد حدثت هذه القصة أثناء الحملة الفرنسية على مصر، ونشاهد مأساة مدرسة بحر البقر وكيف قتل العدو أحلام أطفال صغار بكل خسة عام 1970، ونقرأ معاً مشاعر الأحبة وكيف يكون لقاء الأحبة يحي الروح وكيف أن الصدمات تدمي القلب أيضاً ، ونطالع هنا أن للخير جنود يأخذون بحق المظلومين وأن الخير يشق ظلام الظلم دائماً ، ونطالع كيف أن الوحدة التي تكون دون أي توجهات أو انتماءات سبيلاً للتكاتف والحفاظ على التاريخ الإنساني، في واحة من أجمل واحات العالم، وأن الذوق طبع يتطبع به الإنسان ويعيش به، وأن الكلمة لكي تعيش يجب أن تكون هادفة.



والجدير بالذكر أن الكتاب صدر في عام 2023 عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشارك في عدد من المعارض مثل معرض الشرقية للكتاب بالمملكة العربية السعودية ، ومعرض تونس الدولي للكتاب، ومعرض سوسة الدولي للكتاب، وهو الآن مشارك بمعرض الكتاب العربي الكندي.

عن الكاتب

محمود سمير النشاشقي كاتب مصري شاب، حاصل على شهادة ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر، فرع المنصورة، في جمهورية مصر العربية. عمل في الصحافة الإقليمية، وقطاع السياحة والاتصالات، ومعد برامج (برنامج سهرة المشاهير) تلفزيوني (برنامج لمة عربية - قصص الأنبياء - أسماء الله الحسني )على راديو 6 تونس. له عدة كتابات ولكنه توجه للكتابة والتأليف مؤخراً، ثم أصدر أول مجموعة كتب له في عام 2022. شارك في معرض الكتاب بغداد الدولي للكتاب 2022، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض الرباط الدولي للكتاب. تتوفر الكتب بنسخة ورقية وإلكترونية، ويمكنكم التواصل مع الكاتب محمود سمير النشاشقي عبر منصات التواصل الاجتماعي:

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