البوابة - لا شيء يعادل الشعور بالراحة النفسية بعد قراءة كتب تتعلق بموضوع نهتم له أو نفكر فيه، وما أكثر المواضيع التي تقض مضاجعنا. اليوم اخترنا لكم 5 كتب رائعة عن الحب والعلاقات العاطفية والنظريات المرتبطة بها وتأثيرها على حياتنا ونفسيتنا.

أفضل 5 كتب عن الحب والعلاقات العاطفية وخفاياها



"لغات الحب الخمس" للكاتب جاري تشابمان (The 5 Love Languages by Gary Chapman)

يحدد هذا الكتاب 5 طرق مختلفة للتعبير عن الحب وتلقيه: كلمات التأكيد، والأعمال ، وتلقي الهدايا ، وقضاء الوقت الممتع ، واللمسة الجسدية. يمكن أن يساعدك على فهم لغة الحب الخاصة بك ولغات الحب لشريكك ، مما قد يؤدي إلى علاقة أكثر إرضاءً.



"تمسك جيداً" للكاتبة سو جونسن (Hold Me Tight by Sue Johnson)

يركز هذا الكتاب على نظرية التعلق ، وهي فكرة أن علاقاتنا المبكرة مع من يهتمون بنا تشكل كيفية ارتباطنا بالآخرين في علاقاتنا البالغة. يقدم تمارين واستراتيجيات لتحسين التواصل والعلاقة الحميمة في علاقاتك.



"التواصل اللاعنفي" للكاتب مارشال روزنبرغ (Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg)

يعلم هذا الكتاب طريقة تواصل تقوم على التعاطف والاحترام. يمكن أن يساعدك على التعبير عن احتياجاتك ورغباتك بطريقة واضحة وغير قضائية ، والاستماع إلى شريكك بقلب مفتوح.



"مرفق" للكاتب أمير ليفين وراشيل هيلر (Attached by Amir Levine and Rachel Heller)

يستند هذا الكتاب إلى بحث المؤلف في نظرية التعلق. يشرح أنماط التعلق الأربعة (الأمان ، القلق ، التجنب ، الخوف) وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاتنا.



"المبادئ السبعة لإنجاح الزواج" للكاتب جون جوتمان (The Seven Principles for Making Marriage Work by John Gottman)

يستند هذا الكتاب إلى بحث المؤلف حول ما يجعل الزواج ينجح أو يفشل. يقدم نصائح عملية حول كيفية تحسين التواصل وحل النزاعات والعلاقة الحميمة في زواجك.



هذه مجرد بعض الأمثلة من الكتب العظيمة التي تتحدث عن العلاقات. سيعتمد أفضل كتاب بالنسبة لك على احتياجاتك واهتماماتك الفردية. إذا كنت تعاني في علاقة ما ، فإنني أوصي بطلب المساعدة المهنية بالإضافة إلى قراءة كتاب.

