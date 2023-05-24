نسبة نجاح كبيرة في الشهادة الاعدادية في بورسعيد

اعتمد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 84.3%.مؤكدا ان مديرية التربية والتعليم، خصصت جهودها لدعم طلبة وطالبات هذه المرحلة المفصلية وتوفير الجو المناسب لهم.

ومنذ يوم الاثنين 15 مايو أدى 13795 طالب وطالبة، ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص. امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022- 2023 وانتهت الامتحانات في 22 نفس الشهر.

وجهزت تعليم بورسعيد 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، وقامت التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقري جنوب وغرب بورسعيد وأدى الطلاب الامتحانات، بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن وذلك للعام الثاني على التوالي.

ووفق مصادر اعلامية مصرية فقد تم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لـ محافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، وذلك لسهولة حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها.

وأتاحت محافظة بورسعيد رابطا مباشرا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال رقم الجلوس بالضغط هنا