مقتل اربعة رجال امن بهجوم لطالبان في باكستان

اسفر هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية على نقطة تفتيش في ولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد الاحد، عن مصرع ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود.

وقال سعيد عمراني مفوض الإقليم ان 12 مسلحا من طالبان شاركوا في الهجوم الذي تعرضت له نقطة التفتيش الواقعة في اقليم زورب في الولاية، واستمر ساعتين.

واضاف عمراني ان رجلا يشتبه في انه احد المهاجمين قتل كذلك في الهجوم.

وبالفعل، فقد اكدت حركة طالبان الباكستانية في معرض تبنيها للهجوم ان القتيل الخامس هو احد مقاتليها ولقي مصرعه برصاص الشرطة.



ورعم ان طالبان باكستان لا تربطها صلة بنظيرتها الأفغانية، لكنهما تتشاركان ذات العقيدة.

ومنذ انهيار وقف لاطلاق النار بين طالبان باكستان والحكومة في تشرين الثاني/اكتوبر الماضي شهدت هجمات الحركة الاسلامية المتطرفة ازديادا بوتيرة متصاعدة خصوصا في المناطق المجاورة لافغانستان.

وتقول إسلام اباد أن مقاتلي طالبان باكستان يلوذون بافغانستان خصوصا منذ استعادت حركة طالبان الافغانية السلطة.

وكان مهاجم تقول السلطات إنه مرتبط بطالبان باكستان، بتفجير نفسه في مسجد تابع لقاعدة للشرطة في بيشاور (شمال شرق) في كانون الثاني/يناير، ما تسببت في مقتل أكثر من 80 شرطيا.