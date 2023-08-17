مقاطع "مسيئة لآداب الخدمة" تطيح بضابطي شرطة عراقيين

قرر وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري احالة ضابطي شرطة الى التقاعد بعد ظهورهما في مقاطع فيديو مسيئة "لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة"، بحسب ما افاد بيان للوزارة الخميس.
ونشرت وزارة الداخلية نص قرار الوزير في صفحتها الرسمية على فيسبوك، وارفقته بصورتين للضابطين اللذين تم التمويه على وجهيهما ويحملان رتبة عقيد.
وقال الوزير الشمري وفق ما جاء في القرار، انه اتخذ هذا الاجراء استنادا الى الصلاحيات التي يخولها له قانون الوزارة واستجابة "لمقتضيات المصلحة العامة"، وايضا مراعاة لضوابط الخدمة في قوى الامن الداخلي وقواعدها وادابها العامة.
واضاف ان الاجراء تم كذلك وفقا لاحكام التعليمات القانونية الخاصة بالحالات التي تجيز للوزير إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد.
وتابع انه تم تطبيق تلك الاحكام والتعليمات بحق الضابطين اللذين ظهرا في مقطع فيديو "تضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة"، واساء الى اداب الخدمة وضوابط السلوك المهني.
ووجه الشمري في حاشية القرار ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الى الالتزام بقواعد السلوك وسمعة الوزارة وشرفهم الوظيفي الامني، والامتناع عن الاتيان باي عمل مشين يسئ الى وزارتهم وعائلاتهم.
ونشرت مواقع تواصل اجتماعي في وقت سابق الخميس، مقطعي فيديو يظهر في احدهما ضابط في قوات الحدود خلال جلسة تصوير مع امرأة قيل انها زوجته، والتي قامت بتقليده رتبته العسكرية، قبل ان تحظى بقبلة طبعها على يدها.
ويسمع في خلفية المقطع قصيدة شعرية مصحوبة بموسيقى تعبيرية تشيد بمناقب الضابط وتبارك ترقيته الى رتبة عقيد وتؤكد استحقاقه للرتبة.
وفي الفيديو الثاني، يظهر ضابط جالسا خلف مكتبه والى جانبه شرطي وقف منتصبا في حالة تأهب.
وتحدث الضابط الذي كان يحمل سيجارة في يده بامور غير مترابطة كان من بينها ثناء على الوزير الشمري واشادة بخصاله، قبل ان يطلب من مشاهدي الفيديو الإعجاب بصفحة الوزير في "فيسبوك".