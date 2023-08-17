مقاطع "مسيئة لآداب الخدمة" تطيح بضابطي شرطة عراقيين

قرر وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري احالة ضابطي شرطة الى التقاعد بعد ظهورهما في مقاطع فيديو مسيئة "لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة"، بحسب ما افاد بيان للوزارة الخميس.



ونشرت وزارة الداخلية نص قرار الوزير في صفحتها الرسمية على فيسبوك، وارفقته بصورتين للضابطين اللذين تم التمويه على وجهيهما ويحملان رتبة عقيد.

وقال الوزير الشمري وفق ما جاء في القرار، انه اتخذ هذا الاجراء استنادا الى الصلاحيات التي يخولها له قانون الوزارة واستجابة "لمقتضيات المصلحة العامة"، وايضا مراعاة لضوابط الخدمة في قوى الامن الداخلي وقواعدها وادابها العامة.

واضاف ان الاجراء تم كذلك وفقا لاحكام التعليمات القانونية الخاصة بالحالات التي تجيز للوزير إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد.



وتابع انه تم تطبيق تلك الاحكام والتعليمات بحق الضابطين اللذين ظهرا في مقطع فيديو "تضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة"، واساء الى اداب الخدمة وضوابط السلوك المهني.

ووجه الشمري في حاشية القرار ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الى الالتزام بقواعد السلوك وسمعة الوزارة وشرفهم الوظيفي الامني، والامتناع عن الاتيان باي عمل مشين يسئ الى وزارتهم وعائلاتهم.

إيداع ضابط برتبة عقيد الى التوقيف بعد نشره جلسة تصوير مع زوجته بالزي العسكري



رتب تبوس الايادي وتدلك ارجل الفرس أمر طبيعي وجلسة تصوير مع زوجتة غير طبيعي 😏

التناقضات في تطبيق الزي العسكري🤷🏼‍♀️🫠#العراق pic.twitter.com/9DGYrH4MA1 — 🇮🇶» Abeer my faith Iraq«🇮🇶 (@llula21213) August 17, 2023

ونشرت مواقع تواصل اجتماعي في وقت سابق الخميس، مقطعي فيديو يظهر في احدهما ضابط في قوات الحدود خلال جلسة تصوير مع امرأة قيل انها زوجته، والتي قامت بتقليده رتبته العسكرية، قبل ان تحظى بقبلة طبعها على يدها.

ويسمع في خلفية المقطع قصيدة شعرية مصحوبة بموسيقى تعبيرية تشيد بمناقب الضابط وتبارك ترقيته الى رتبة عقيد وتؤكد استحقاقه للرتبة.

اخويا النائب #علي_الساعدي هو الي سعى لي عند وزير الداخلية #عبدالامير_الشمري

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طبعًا شفت المقطع يمكن اربع مرات واكتشتفت ان الشرطي خطية گطع شفته حتى ما يضحك، والشجرة الي وراهم پلاستك، والسيد العميد مو صاحي

بس اهم شي انتبهت عليه هو ان السيد الوزير يقبل الواسطة والترتيبات وعكس ما… pic.twitter.com/oUzwD1JFRI — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) August 17, 2023

وفي الفيديو الثاني، يظهر ضابط جالسا خلف مكتبه والى جانبه شرطي وقف منتصبا في حالة تأهب.

وتحدث الضابط الذي كان يحمل سيجارة في يده بامور غير مترابطة كان من بينها ثناء على الوزير الشمري واشادة بخصاله، قبل ان يطلب من مشاهدي الفيديو الإعجاب بصفحة الوزير في "فيسبوك".