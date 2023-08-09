محكمة اردنية تقضي بحبس الكاتب احمد حسن الزعبي

قضت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، بالسجن لمدة سنة والغرامة المالية بحق الكاتب الصحفي الاردني البارز احمد حسن الزعبي على خلفية منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

وقال موقع جو 24 الالكتروني ان قرار المحكمة جاء في اعقاب قرار صدر عن محكمة الصلح قررت خلاله حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وقال الموقع ان الزميل الزعبي كتب عبر صفحته على موقع الفيس بوك منشور يتحدث عن اضراب الشاحنات في محافظة معان نهاية العام الماضي.

وهذا اول حكم بحق اعلامي اردني بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبرته شريحه واسعة من الاعلاميين والحزبيين والنقابيين بانه سيف مسلط على الحربات العامة وهو ما تنفيه الحكومة الاردنية التي تقول بان الهدف من اقراره تنظيم الفضاء الالكتروني