كم عدد الجمرات التي رماها الحجاج واين تذهب؟

رمى نحو 1.8 مليون من حجاج بيت الله الحرام 13 مليون من جمرات العقبى الكبرى في اول ايام عيد الاضحى

ويرمي الحجاج الجمرات، على مدار أيام التشريق الثلاثة، الجمرة الصغرى فالوسطى وثم الكبرى، ويأخذ الحاج الجمرات من منى أو المزدلفة وهي مجموعة من الحصى صغيرة الحجم.

بعد ان يلقي الحاج الجمرات ، تستقر في القاع وثم تتحرك على مسار لتجميعها، ويتم فحصها وتنقيتها من أي مواد أخرى.

في قاع جسر الجمرات ترفع أنظمة آلية الحصى بسيور ضخمة لتجميعها في حوض الجمرات الثلاثة حيث يحتوي كل حوض على نظامين لرفع ما يلقى في قاع الجسر إلى جانب أبواب يجري التحكم فيها آليا في فتح وغلق وتحديد مسار الحصى وكمياتها، كما يتميز النظام بحساسات فرز لفلترة ما يلقى من غير الحصى وعزله.

هذا النظام الالي والمتحكم فيه يمنع تراكم الجمرات التي قد تصبح جبلا لكن يتم نقلها إلى عربات الضواغط التي تنتظرها في عمق المنشأة التي توجد في أسفل الجسر.

بعد انتهاء الحجاج من رمي الجمرات، يبدأ التعامل مع الحصوات في أولى أيام الرمي وثاني الأيام وثالثها، لتتساقط بشكل عمودي باتجاه الأسفل وتستقر في قبو المنشأة، حيث تجتمع هذه الحصوات داخل عمق في الشواخص الثلاث يصل إلى 15 متراً

ويتم تجميع الحصى بواسطة السيور وغربلته ورشه بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة، قبل نقله إلى المركبات وتخزينه، والتعامل معه بعد انقضاء الموسم.