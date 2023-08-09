قتيلان باطلاق نار عقب انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في بلدة مسيحية

لقي شخصين على الاقل حتفهما واصيب اخرين في اشتباكات دامية بين عناصر من حزب الله اللبناني المدعوم من ايران وسكان في بلدة الكحالة الجبلية ذات الاغلبية المسيحية كان الطرف الاخير قد حاصر شاحنة انقلبت نتيجة حادث سير
وفور انقلاب الشاحنة قامت قوات الجيش اللبناني بمحاصرتها لمنع البحث في محتواها وأكد انه مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع ومنع تطور الأمور بشكل سلبي.
وقالت مصادر وتقارير لبنانية ان الشاحنة انقلبت نتيجة الحمولة الزائدة عند أحد منعطفات البلدة حيث تجمع الاهالي حولها وحاول عناصر مسلحين يعتقد انهم من حزب الله كانو يحمونها الى اطلاق النار لابعاد الناس
واكدت التقارير اللاحقة ان الشاحنة لحزب الله، ومن غير المعروف طبيعة حمولتها، حيث اعتادت شاحناتهم المرور من المكان
وفور سقوط القتلى قطع الاهالي الطرق الى بلدتهم في الوقت الذي اعلن حزب الله في بيان انقلاب شاحنة تابعة له وقال بيان صادر عنه "فيما كان المعنيون يجرون اتصالات للمساعدة في رفع الشاحنة تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة بالمنطقة وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها".
وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من القوى الامنية فتح تحقيق والاسراع في اعلان النتائج