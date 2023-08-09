قتيلان باطلاق نار عقب انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في بلدة مسيحية

لقي شخصين على الاقل حتفهما واصيب اخرين في اشتباكات دامية بين عناصر من حزب الله اللبناني المدعوم من ايران وسكان في بلدة الكحالة الجبلية ذات الاغلبية المسيحية كان الطرف الاخير قد حاصر شاحنة انقلبت نتيجة حادث سير

وفور انقلاب الشاحنة قامت قوات الجيش اللبناني بمحاصرتها لمنع البحث في محتواها وأكد انه مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع ومنع تطور الأمور بشكل سلبي.

وقالت مصادر وتقارير لبنانية ان الشاحنة انقلبت نتيجة الحمولة الزائدة عند أحد منعطفات البلدة حيث تجمع الاهالي حولها وحاول عناصر مسلحين يعتقد انهم من حزب الله كانو يحمونها الى اطلاق النار لابعاد الناس

اذا كانت شاحنة #الكحالة لحزب الله وتحمل اسلحة فذلك أمر مشروع ضمن عمل المقاومة وهو ما تُجيزه الدولة والبيانات الوزارية المتعاقبة

اما التعرض الميليشياوي من كتائب وقوات لمن كان يقودها واطلاق الرصاص عليهم وترهيب العابرين فهو تجاوز للاجهزة المعنية المخولة بهذا الامر👇 pic.twitter.com/jpnODFg1FN — souheil diab سهيل دياب (@souheildiab) August 9, 2023

واكدت التقارير اللاحقة ان الشاحنة لحزب الله، ومن غير المعروف طبيعة حمولتها، حيث اعتادت شاحناتهم المرور من المكان

الفيديو التوضيحي، ويُظهر لحظة خروج "المُسلح" بجانب كنيسة #الكحالة ومبادرته بإطلاق النار على الشباب، واصابة احدهم وسقوطه وسط الشارع، وقيامهم بالرد على مصدر النار واصابته.

ويؤكد من سجل الفيديو بصوتهم انه قتل احد الشباب، في المشهدين المرفقين الذين لم نعدل فيهم شيئاً فقط اضفنا دوائر. pic.twitter.com/kGR3wRz3BJ — jamal cheaib (@JamalCheaib) August 9, 2023

وفور سقوط القتلى قطع الاهالي الطرق الى بلدتهم في الوقت الذي اعلن حزب الله في بيان انقلاب شاحنة تابعة له وقال بيان صادر عنه "فيما كان المعنيون يجرون اتصالات للمساعدة في رفع الشاحنة تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة بالمنطقة وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها".

وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من القوى الامنية فتح تحقيق والاسراع في اعلان النتائج