فيضانات مدمرة تضرب تشيلي (فيديوهات)

تعرضت تشيلي لفيضانات مدمرة نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في مناطق مختلفة من البلاد، مسببة وقوع عدد من القتلى والمفقودين، إلى جانب حدوث دمار شامل.

وقامت السلطات التشيلية بإخلاء آلاف الأشخاص بعد ارتفاع منسوب نهر ماولي نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت في جنوب البلاد.

وبحسب وزيرة الداخلية، كارولينا توها، فقد تم تأكيد وفاة شخصين في الفيضانات، وما يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

ووفقًا للتقارير الرسمية الأخيرة التي صدرت مساء أمس، يعيش حوالي 9814 شخصًا في مناطق معزولة وتعرض 4077 شخصًا لأضرار جسيمة، فيما تم نقل 2054 شخصًا إلى مأمن.

وتعرض نهر ماولي في وسط تشيلي لارتفاع مفاجئ في مستوى المياه في فترة قصيرة قبل إصدار التقرير.

وقامت السلطات بمراقبة الوضع الجاري في النهر، وأمرت بإجلاء حوالي 1800 شخص يعيشون بالقرب من ضفاف النهر في مدينة كونستيتوسيون، التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

After heavy rainfall caused the Maipo River in Chile to flood, two residents and a dog were rescued after they found themselves trapped on a sinking van. https://t.co/sfIdjBQl9O pic.twitter.com/ktism3T0lm — ABC News (@ABC) June 25, 2023

وتعتبر الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق جنوب تشيلي الأسوأ في التاريخ وفقًا للسلطات.

وتسببت هذه الأمطار بشكل خاص في فيضان نهرين رئيسيين يمران عبر العاصمة، وهما نهر مايبو ونهر مابوتشو، حيث اجتاحا عدة بلدات جنوبية.

تم توثيق مشاهد واسعة النطاق للفيضانات في مدينتي كوتاوكو وليكانتين جنوب سانتياغو، وتم بثها عبر المحطات التلفزيونية المحلية.

