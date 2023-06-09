فجر السعيد تنقلب على حسن نصرالله وتصفه بكبير القتله

شككت الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد بنسب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وقالت انه لا يمت بصله لـ آل البيت كما يتم الادعاء وذلك بعد ساعات من رفض ادخالها الى لبنان

وقالت في تصريحات لوسائل الاعلام في لبنان انها كانت في السابق تصفه بـ "السيد" حسن نصرالله، لكن منذ "الامس" باتت تقول له حسن نصرالله من دون "السيد" وانها تشكك في نسبه لـ آل البيت

وقالت فجر السعيد ان عناصر حزب الله قتله وليسو مقاومون وان حسن نصرالله كبيرهم

واشارت فجر السعيد الى "لاننا كمسلمين منذ خلق الاسلام نقول في صلاتنا التحيات ولا تقبل صلاتنا الا بها، والتحيات مبنيه على الصلاة على النبي محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وآل ابراهيم تشمل اليهود والنصارى، ونقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، ولا تجوز صلاتنا من دون التحيات، وكل مسلم يصلي الفرض 5 مرات يوميا اي يصلي ويبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ، وآل محمد هم من الفئة المباركة وهم من الفئة المباركة ليسو قتلة او حاقدين ونحن ندعو لهم في كل صلاة نثني عليهم".

فجر السعيد تشكك بنسب حسن نصرالله وهكذا وصفت مقاتليه

بدنا_الحقيقة@AlsaeedFajer pic.twitter.com/nNARSrl7GF — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) June 9, 2023

ومنعت السلطات اللبنانية فجر السعيد من دخول لبنان لدى وصولها إلى مطار بيروت، حيث بقيت محتجزة فيه حتى الصباح قبل ان تتم اعادتها إلى بلادها.

وقالت مديرية الامن العام في البيان الذي اصدره مكتب شؤون الإعلام التابع لها انه تبين بعد التدقيق في مستندات فجر السعيد لدى وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من الكويت "أن بحقها إجراء عدم السماح لها بالدخول".

واضاف البيان ان إجراءات الدخول إلى لبنان والإقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية، وفقا للقوانين المرعية.

يشار الى ان مخابرات حزب الله اللبناني تسيطر بشكل خفي على جميع الاجراءات في المطار

واوضح ان القانون يتيح لاصحاب العلاقة مراجعة مديرية الامن العام بخصوص مثل هذا الاجراء من اجل اعادة النظر فيه في حال قدموا وثائق او بيانات تسمح بذلك.

وكانت فجر السعيد كتبت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "أنا في مطار بيروت صارلي 5 ساعات " مشيرة إلى أنها لا تعلم السب وأن السلطات اللبنانية أبلغتها بوجود منع دخول تام وابدي.

وفجر السعيد كاتبة ومنتجة وإعلامية كويتية شهيرة، وقد وُلدت في الكويت في عام 1977 وقامت بتأسيس قناة تلفزيونية تحمل اسم "سكوب" وتعمل كرئيسة تحريرها وهي قناة متخصصة في عرض البرامج الحوارية الأخرى والإخبارية.

كما انها منتجة درامية ناجحة. قدمت من العديد من المسلسلات التلفزيونية وفد نجحت في تكوين فكرة فنية وشخصية عن القضايا الاجتماعية بشكل مميز.

وتعد السعيد ايضا واحدة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الكويت والعالم العربي بعد أن حققت نجاحًا في مجال الإعلام وأثرت في صناعة التلفزيون.