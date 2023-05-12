عنود الاسمر خلف القضبان بتهمة الفعل المخل بالحياء

اعلنت السلطات العراقية الجمعة، اعتقال المغنية الشعبية عنود الاسمر ، واسمها الحقيقي سجى ستار محمد ، بتهمة "القيام بفعل مخل بالحياء"، وذلك في احدث حلقة في سلسلة الاعتقالات التي تستهدف ناشري "المحتوى الهابط".

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، ان قوة امنية قامت وفق اوامر قضائية باعتقال عنود الاسمر، التي البيان اشار الى اسمها الحقيقي بالاحرف الاولى (س س م) في العاصمة بغداد "لقيامها بفعل مخل بالحياء".

واوضح البيان ان عملية الاعتقال تمت "وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".

واكدت وزارة الداخلية في بيانها على عزمها المضي في جهودها للقضاء على "الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي".



وكانت وسائل اعلام عراقية ذكرت الخميس، ان مذكرة قبض قد صدرت بحق عنود الأسمر بتهمة الأفعال المخلة بالحياء، وهو ما اكده بيان وزارة الداخلية.

عنود الاسمر واغنية العرق

قال رواد مواقع تواصل ان المغنية التي اشتهرت بوصلاتها التي تقدمها في النوادي الليلية تم اعتقالها على خلفية موال القته في احدى الحفلات وتلفظت خلاله بعبارات حادة.

الداخلية تعتقل عنود الأسمر بسبب المحتوى الهابط ولا تعتقل شهودة انها من صنعت ورفعت المحتوى واليوم استلمت شقتها في بوابة بغداد وقبل ايام ڤلة في المنصور- بالتأكيد الاغلب يقومون بتقليدها - ضعنا بين همسة وشهودة pic.twitter.com/IpdH2i1CLH — نجم القصاب (@NajmAlQassab) May 12, 2023

وتقول عنود الاسمر في الموال الذي جرى تداوله على نطاق واسع: "أحط العرك (العرق) عالتيزاب (مادة كاوية) وآنی الاشربه..هذاك اللي عشكته (عشقته) سنين.. عاشكله قحـــ...".

وعنود الاسمر عضو في نقابة الفنانين العراقيين التي وجهت لها انذارات عديدة في السابق بسبب محتوى اغانيها.

عنود الاسمر ، كثيرا ما تباهت بانها "الترند رقم 1 في العراق"

وهي متزوجة وام لطفلين، وتوقف تحصيلها الدراسي عند المرحلة الابتدائية.

ويعمل زوجها (رزغار) مديرا لاعمالها.

تنديد بالحملة على المحتوى الهابط

وكان المرصد العراقي لحقوق الانسان ادان في شباط/فبراير الماضي، ما قال انها "اعتقالات تعسفية" تشنها السلطات في اوساط ناشطين على مواقع التواصل بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، مبديا خشيته من ان يكون ذلك بداية لحملات تستهدف تقييد الحريات.

ارتياح شعبي بعد الحملة الجديد لحكومة #الشروگية على اصحاب #المحتوى_الهابط

حيث طالت الحملة اعتقال القيادية في #جماعة_رفض الهابطة عنود الاسمر

والجدير بالذكر ان هذه الجماعة جل قياداتها من #ايتام_الكاظمي المناصرين والمدافعين عن المحتوى الهابط ودفاعهم عن الارهابيين وايتام #صدام_الهندي pic.twitter.com/45WR1cThxy — زهير قاسم - zoheer (@zoheer_qassem1) May 12, 2023

واشار البيان الى ان السلطات تستند في الاعتقالات الى مصطلحات قانونية فضفاضة من مثل "الاخلال بالحياء والاداب العامة" وارتكاب واشاعة "الفاحشة"، والتي يتضمنها قانون العقوبات الساري منذ عام 1969.

ووصف مدير المرصد مصطفى سعدون حملة الاعتقالات على خلفية هذه التهمة بانها "كارثية"، مؤكدا ان الملاحقين "ليسوا مجرمين" بالمعنى القانوني، بحسب ما نقله عنه البيان.

وعبر سعدون عن خشيته من ان تكون "الاجراءات التعسفية" في حق هؤلاء النشطاء بداية لحملة تستهدف "أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان"، من اجل قمع وتكميم افواه منتقدي السلطة.

من جانبه، اكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر عامر حسن في بيان ان مصطلح "المحتوى الهابط" له سند في القانون يرد في النصوص التي تعالج الجرائم المخلّة بالأخلاق والحياء العام أو الفعل الفاضح.