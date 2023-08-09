صحيفة: واشنطن ونتنياهو رضخا لمطالب السعودية

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول أمريكي ان وزير الخارجية انطوني بلينكن أشار لولي العهد السعودي الأمير محمد بنسلمان أن الولايات المتحدة منفتحة على مطالب المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل بما في ذلك المطالب النووية والأمنية

ووفق الصحيفة فان الرئيس جو بايدن يدفع باتجاه تحقيق أكبر الصفقات في تاريخ الشرق الأوسط الجيوسياسي

واشارت التقارير الى انه و‏بعد شهور من الدبلوماسية المكوكية بين واشنطن والرياض، بدأ يظهر شكل خطة إدارة بايدن الضخمة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وبذلك إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة وكذلك العقبات تظهر.

ولم تعلق العربية السعودية على تلك الانباء وهو ما اعتادت على تجاهلة تماما خلال السنوات الماضية ، فيما اعلن جنرال اسرائيلي بارز يوم امس بان من يعتقد ان التطبيع السعودي الاسرائيلي قريب هو واهم

ووفق الصحيفة فان الرئيس جو بايدن ‏قال في نهاية يوليو: "هناك تقارب جاري". في الوقت الذي كان الرئيس قلل قبل أسابيع فقط من فرص تحقيق اختراق دبلوماسي.

تقول التقارير الاعلامية ان شروط السعودية تقوم على تامين المزيد من الدعم والمساعدات الدفاعية الأمريكية لبرنامج نووي مدني. كما تريد المملكة أن تقدم إسرائيل تنازلات بشأن تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة وهو ما وافق عليه بنيامين نتنياهو بشكل اضطراري حيث تحدث عن استعداده لتقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل الوصول الى الرياض

صحيفة "فايننشال تايمز" نقلًا عن مسؤول أمريكي:



وزير الخارجية الامريكي #بلينكن أشار لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان أن الولايات المتحدة منفتحة على مطالب المملكة العربية #السعودية للتطبيع مع #إسرائيل بما في ذلك المطالب النووية والأمنية 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/VBfybWlAyW — The Saudi Post (@TheSaudi_post) August 9, 2023

بايدن يجاهد لاتمام هذه الصفقة التي تعتبر الابرز في التاريخ الحديث لرفع مستوى شعبيته المنهارة وامامه فرصة من ستة إلى تسعة أشهر، لا يعتقد ان السعودية راضية بوجوده في سدة الحكم وقد ‏سعت الرياض إلى التعاون النووي مع الولايات المتحدة لسنوات، بل ووقعت مذكرة تفاهم في هذا الشأن في عام 2008. لكن التقدم توقف.

واشنطن ترى ان تخصيب اليورانيوم في الاراضي السعودية سيكون صعبًا على الولايات المتحدة، التي تريد من الرياض الموافقة على عدم تطوير تقنيات التخصيب أو إعادة المعالجة التي يمكن أن تمكن من إنتاج قنبلة نووية. كما تريد توقيع بروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، مما يمنح الوكالة مزيدًا من الإشراف على العمل النووي السعودي.