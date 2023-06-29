شاهد قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات في الجولان

اقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير حقل الألغام بمنطقة الخشة في الجولان السوري المحتل تمهيدا لإقامة توربينات هوائية على الرغم من الاحتجاجات التي نفذها سكان الهضبة المحتلة الرافضة لاقامة هذا المشروع

وفي 20 حزيران الجاري اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على السوريين في الجولان المحتل وتحديدا في منطقة الحفاير. شرق قرية مسعدة، وأصيب عشرة أشخاص بينهم مسن، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

وقالت مصادر ان الأهالي في الجولان يتصدون لقوات الاحتلال لمنعهم من إقامة مشروع مراوح الطاقة "التوربينات" على مساحات واسعة من أراضيهم.



واكدت وكالة الانباء السورية "سانا" السورية: ان "قوات الاحتلال الصهيوني تستقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها في الجولان السوري المحتل"

وشدد الاهالي على انهم سيواجهون محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم الزراعية ورفضهم بشكل قاطع إقامة التوربينات الهوائية عليها

وقالت مصادر صحفية اسرائيلية ان الاشتباكات اسفرت عن قطع الطرق الزراعية وأحراق المراتب من قبل المتظاهرين، وردت الشرطة باستخدام مدفع مياه (مشتتزيت) والغاز المسيل للدموع.

*💥فـيـديـو:* الاحتلال الإسرائيلي يفجر حقل الألغام بمنطقة الخشة في الجولان السوري المحتل تمهيدا لإقامة توربينات هوائية.#سوريا #الجولان_المحتل pic.twitter.com/tlhNvaoYd4 — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) June 29, 2023

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