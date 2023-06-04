سليمان خاطر يعود من جديد.. عملية الجندي المصري تتصدر "التواصل الإجتماعي"

بعد مرور 37 عامًا على رحيل الجندي المصري سليمان خاطر، تصدرت واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري، عند معبر العوجة الحدودي قائمة التفاعلات عبر المنصات العربية.

وتجدد الاهتمام بقصة سليمان خاطر، الذي قام في أكتوبر/تشرين الأول عام 1985، بقتل 5 إسرائيليين وأصابة 7 آخرين، حاولوا التسلل عبر نقطة حراسة تحت إشرافه على الحدود، ثم سلم نفسه للسلطات المصرية.

وبعد مرور عام و3 أشهر من الواقعة، نشرت الصحف خبر انتحار سليمان خاطر في مستشفى السجن الحربي، مما أثار شكوكًا واسعة حول طريقة انتهاء حياته.

وعقب إعلان العملية، انتشرت تفاعلات قوية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، حيث تصدّر وسم "#جندي_مصري" المنصات الاجتماعية، إلى جانب عدة وسوم أخرى مثل "#الجندي_المصري"، "#سليمان_خاطر"، "#سليمان_خاطر_جديد"، و"#الشهيد_البطل".

وعبّر المغردون عن فخرهم واعتزازهم بالعملية، ووصفوها بأنها "عمل بطولي" يذكرهم بسليمان خاطر والجندي أيمن محمد حسن، معتبرين أن هؤلاء الجنود قدموا تضحيات جسامى من أجل حماية الحدود

وأيمن حسن كان جنديًا في حرس الحدود المصري، وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1990، عبر الحدود المصرية والإسرائيلية وهاجم عدة مركبات ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين.

وأشار المدونون إلى أن قضية فلسطين لا تزال حية في قلوب العرب، وأن عملية الجندي المصري تعد صفعة على وجه المطبّعين مع الاحتلال الإسرائيلي.

اسرائيل ترجح ان



دوافع الجندي المصري لمهاجمة الجنود الإسرائيليين هي كراهية شديدة لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي ورغبة في الانتقام من إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين وللمسجد الأقصى.



صورة الجنود القتلى#جندي_مصري pic.twitter.com/1AAcitwGV3 — Mohamed Azmy ⁦🇵🇸⁩ (@MohAboTbk) June 4, 2023

هاشتاغ #جندي_مصري الأكثر تفاعلاً في جمهورية مصر بعد مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على يد #جندي_مصري قرب الحدود المصرية. pic.twitter.com/iPlOPq5rbw — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) June 3, 2023

سليمان خاطر جديد حسب رواية الإعلام العبري:

دخل عساكر صهاينة لأمتار داخل حدود #مصر 4:30 فجرا فأطلق جندي مصري رصاصه عليهم، فقتلهم جميعاً (جندي+مجندة)

بعدها دخل الجندي أرض #فلسطين وانتظر القوة الثانية لساعات، واشتبك معها فأصاب منهم 3 عساكر بإصابات خطيرة، واستشهد البطل المصري، ووردت… — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 3, 2023

الشيء الوحيد الثابت حاليا والمؤكد تماما في الرواية المصرية والإسرائيلية أن جندي مصري بطل قتل 3 جنود إسرائيليين وجرح 2 آخرين ونحتسبه عند الله شهيدا والباقي مبررات لاتهمنا كثيرا.

لذلك نطالب شعبيا ورسميا #تكريم_الحندي_المصري #سليمان_خاطر

صورة سلاح البطل الشهيد نشرها الاعلام الصهيوني pic.twitter.com/lkxGhRfDSa — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 3, 2023

جراء إلكترونية، بأسماء مصرية، ظلت تعوي وتستكثر على مصر العظيمة أن يكون شهيد عملية الاشتباك مع العدو على حدود فلسطين شرطيًا مصريًا..ما شكل هذه الجراء بعد أن أكد جيش الاحتلال وكذا المتحدث العسكري المصري أن الشهيد فرد أمن مصري؟

بالمناسبة المخدرات بريئة..هذه عملية بطولية جريئة

2-ويا… — wael kandil (@waiel65) June 3, 2023

جندي مصري

سليمان خاطر

علي الحدود

الجندي المصري

الجيش المصري

المتحدث العسكري



مقتـ ل ثلاثة جنود من قوات الاحتـ لال وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار نفذها جندي مصري قرب الحدود.



سليمان خاطر عاد من تاني

#شادي_جاهين pic.twitter.com/1R6JCsebl7 — شادي جاهين (@shady___jahyn) June 3, 2023

من اللحظات الأولى معروف اسم البطل وأهله وعنوانه وكل ما يخصه و الواضح لن يتم إعلان لا اسمه ولا عنوانه وإن تم هذا يجب أن نسميه نحن حتى تتناقله الأجيال جيل بعد جيل مثلما حدث مع سليمان خاطر #جندي_مصري pic.twitter.com/uA1Irww5yK — عـ❣️⁩ـائدون✌️⁩ (@alla7ghalep) June 3, 2023

لكل من يظن إن #إسرائيل صديقة يتذكر صور دفن الجنود المصريين ورفاقهم العرب وهم أحياء ... الامة العربية.. قد تضعف لكنها لاتنسى..#جندي_مصري pic.twitter.com/35BHerrN25 — سالم ربيح (@SalemRopi) June 3, 2023

لكل من يظن إن #إسرائيل صديقة يتذكر صور دفن الجنود المصريين ورفاقهم العرب وهم أحياء ... الامة العربية.. قد تضعف لكنها لاتنسى..#جندي_مصري pic.twitter.com/35BHerrN25 — سالم ربيح (@SalemRopi) June 3, 2023



